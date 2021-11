Marvel’s Guardians of the Galaxy: Ray-Tracing und Performance-Optimierungen im neuen Update

Marvel’s Guardians of the Galaxy:

Auf allen Plattformen steht ab sofort ein umfangreiches Update zum Action-Titel "Marvel’s Guardians of the Galaxy" bereit. Geboten werden laut offiziellen Angaben diverse Fehlerbehebungen und neue Features wie eine Ray-Tracing-Unterstützung auf der PlayStation 5.

Wenige Wochen nach dem Release des Action-Titels stellten die Entwickler von Eidos Montreal ein umfangreiches neues Update zu „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ bereit.

Dieses steht auf allen Plattformen bereit und nimmt sich laut offiziellen Angaben unter anderem Fehlern an, mit denen die Spieler in verschiedenen Kapiteln zu kämpfen hatten und die mitunter den Spielfortschritt blockieren konnten. Darüber hinaus hält ein Save-Rollback-Feature Einzug. Dieses ermöglicht es euch im Zweifelsfall, den Spielstand bei einem Fehler auf den Anfangspunkt eines Kapitels zurückzusetzen.

Ray-Tracing auf den Konsolen der neuen Generation

Zu den weiteren Neuerungen gehört die Ray-Tracing-Unterstützung für die Konsolen der neuen Generation. In den PlayStation 5- und Xbox Series X-Versionen von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ kann diese nach der Installation des neuen Updates im Grafik-Menü aktiviert werden. Abschließend ist von diversen Performance-Optimierungen die Rede. Den kompletten Changelog zum neuen Update findet ihr hier.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Darüber hinaus wurde eine Switch-Version veröffentlicht, die allerdings nur in Form einer Cloud-Version gespielt werden kann.

