Square Enix: Publisher möchte weiterhin westliche Spiele veröffentlichen

Die schwedische Embracer Group gab heute bekannt, dass die Square Enix-Studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal im Rahmen eines 300 Millionen Dollar-Deals übernommen werden.

Die Übernahme umfasst ebenfalls einen Katalog von IPs wie „Tomb Raider“, „Deus Ex“, „Thief“ und „Legacy of Kain“ sowie „mehr als 50 Spiele aus dem Backkatalog“ von Square Enix.

Square Enix veröffentlicht weiterhin westliche Spiele

Das bedeutet aber nicht, dass Square Enix künftig gänzlich auf den Verkauf westlicher Spiele verzichten möchte. Das gilt beispielsweise für Franchises wie „Just Cause“, „Outriders“ und „Life is Strange“, bei denen Square Enix als Publisher in Erscheinung tritt.

„In Zukunft wird die Entwicklungsfunktion des Unternehmens die Studios in Japan, Square Enix External Studios und Square Enix Collective umfassen. Die Übersee-Studios des Unternehmens werden weiterhin Franchises wie Just Cause, Outriders und Life is Strange veröffentlichen.“

Schon vor einigen Jahren benannte Square Enix die externe Publishing-Abteilung in Square Enix External Studios um. Sie ist in London angesiedelt und wird von Jon Brooke und Lee Singleton geleitet. Unter dem Label Square Enix External Studios arbeitet der Publisher mit Entwicklungsstudios auf der ganzen Welt zusammen.

Square Enix Collective ist wiederum eine Initiative zur Stärkung von Indie-Spielen und eine Abteilung von Square Enix Europe. Über dieses Label wurden Titel wie „PowerWash Simulator“, „The Turing Test“, „Fear Effect Sedna“ und „Boundless“ auf den Markt gebracht.

Der Verkauf von Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal kommt nach einem Statement von Yosuke Matsuda, in dem er betonte, dass es zwar wichtig sei, dass sich die Spiele von Square Enix weltweit gut verkaufen, es aber ein Fehler wäre, wenn die japanischen Entwickler versuchen würden, den westlichen Spielstil zu imitieren.

