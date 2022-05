Xbox Game Pass: Streamingbox „Keystone“ soll weiterhin erscheinen

Microsoft betont zwar regelmäßig, dass Konsolen ein wichtiger Teil der Xbox-Sparte bleiben. Doch gleichzeitig hofft das Unternehmen, mit dem kontinuierlichen Ausbau des Xbox Game Pass und der Cloud-Dienste Milliarden Menschen erreichen zu können.

Von der Xbox One wurden in ihrer Lebensspanne geschätzt 50 Millionen Exemplare verkauft, was deutlich macht, dass die Konsolen zunehmend an Relevanz verlieren, sofern die Pläne der Redmonder aufgehen.

Behilflich beim Übergang in das Streamingzeitalter könnte eine andere Hardware sein. Microsoft arbeitet an einem eigenständigen Xbox Cloud Gaming-Gerät, das eine kostspieligere Hardware überflüssig macht. Allerdings sieht es nicht danach aus, dass die Box in naher Zukunft auf den Markt kommen wird.

Schon Anfang des Monats machte das Gerücht die Runde, dass Xbox an einem Stick arbeitet, der Google Stadia ähnelt. Windows Central konnte mittlerweile in Erfahrung bringen, dass das Gerät weiterhin existiert, Microsoft sich aber entschieden hat, etwas andere Wege zu beschreiten.

Microsoft bestätigt Streaming-Gerät

Ein Sprecher von Microsoft bestätigte den Bericht von Windows Central wie folgt. „Unsere Vision für Xbox Cloud Gaming ist unerschütterlich. Unser Ziel ist es, den Menschen zu ermöglichen, die Spiele zu spielen, die sie wollen, auf den Geräten, die sie wollen, wo immer sie wollen.“

Das Unternehmen arbeitet wie schon im letzten Jahr bestätigt, an einem Game-Streaming-Gerät mit dem Codenamen „Keystone“, das „an jeden Fernseher oder Monitor angeschlossen werden kann, ohne dass eine Konsole erforderlich ist“.

Microsoft habe sich aber dazu entschlossen, die „aktuelle Version des Keystone-Geräts nicht weiter zu verfolgen“. Stattdessen möchten die Redmonder die „Erkenntnisse nutzen und die Bemühungen auf einen neuen Ansatz konzentrieren“. Dieser soll Microsoft die Möglichkeit geben, das Xbox Cloud Gaming in Zukunft „mehr Spielern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen.“

Laut Windows Central befindet sich „Keystone“ seit einigen Jahren in der Entwicklung und Microsoft arbeitet weiterhin an der Fertigstellung des Funktionsumfangs des Produkts.

Allerdings dürfte ein solches Gerät zunehmend obsolet werden, denn immer mehr TVs verfügen von Haus aus über die Möglichkeit, das Streaming von Inhalten über eine simple App zu ermöglichen. Diese könnte, so hieß es kürzlich, irgendwann in den nächsten zwölf Monaten etabliert werden.

Der Xbox Game Pass kommt mittlerweile auf 25 Millionen Mitglieder. Übernahmen wie der geplante Kauf von Activision Blizzard für 68 Milliarden Dollar sollen den Anreiz noch einmal stärken, während Sony derzeit keinen Sinn in einem Game Pass mit Neuerscheinungen sieht. Ein solcher Ansatz würde die Qualität schmälern.

