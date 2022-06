Battlefield 2042: DICE hält an den 128 Spieler-Modi fest

Mit dem Update 4.1 entfernten die Entwickler von DICE im vergangenen Monat die 128 Spieler-Version des „Battlefield 2042“-Modus „Durchbruch“ und gaben bekannt, dass man sich hier zukünftig auf 64 Spieler konzentrieren wird.

Passend zum bevorstehenden Start der ersten Season „Zero Hour“ am morgigen Donnerstag veröffentlichten IGN oder Xbox Wire Vorschauen, in denen auf die Inhalte der ersten Season eingegangen wird. Des Weiteren ging aus den Previews hervor, dass sich die Verantwortlichen von DICE dazu entschlossen haben sollen, zukünftige Maps auf 64 Spieler zuzuschneiden und Abstand von den bisherigen Karten für 128 Spieler zu nehmen.

Angaben, die von DICE in der Zwischenzeit richtig gestellt wurden.

Wie der verantwortliche Community-Manager Kevin Johnson via Twitter klarstellte, wird an den 128 Spieler-Modi auch zukünftig festgehalten. „Nur zur Klarstellung: Wir haben nicht die Absicht, die 128 Spieler-Unterstützung für zukünftige Kartenangebote einzustellen. Die Spieler haben uns gesagt, dass dies für einige Modi großartig ist, aber nicht für alle“, führte Johnson aus. „Unser Fokus liegt auf dem Bauen für Spaß, Freiheit und Kreativität, wobei 128 Spieler auch auf zukünftigen Karten im Battlefield Portal präsent sein werden!“

In dieser Woche wies DICE bereits darauf hin, dass mindestens vier Seasons zu „Battlefield 2042“ geplant sind, die es auf eine Laufzeit von zwölf Wochen und neue Inhalte mit sich bringen werden. Im Optimalfall könne der Multiplayer-Shooter allerdings noch länger mit Seasons und Updates unterstützt werden.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

„Battlefield 2042“ erschien im vergangenen Herbst für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Just to clarify, we have no intention to drop 128P support for future map offerings. Players have told us this is great for some modes, but not everything.

Our focus is on building for fun, freedom, and creativity with 128P being present on future maps in Battlefield Portal too! https://t.co/Z6tQGrszvc

— Kevin Johnson (@T0TALfps) June 7, 2022