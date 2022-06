God of War Ragnarök: Verschiebt sich der heiß ersehnte Action-Titel auf 2023?

God of War Ragnarök:

Am Abend erreichte uns das nächste Gerücht zum Releasezeitraum von "God of War: Ragnarök". Und dieses dürfte den wenigsten gefallen: Wie die spanischen Kollegen von Game Reactor unter Berufung auf mehrere europäische Quellen berichten, soll sich der Release des Action-Titels auf 2023 verschieben.

Verschiebt sich "God of War: Ragnarök" auf 2023?

Im Laufe des heutigen Tages erreichten uns bereits neue Gerüchte zum möglichen Releasezeitraum des heiß herbeigesehnten Action-Titels „God of War: Ragnarök“.

So berichtete der Twitter-Kanal „PlayStation Game Sizes“, dass der Releasetermin-Platzhalter von „God of War: Ragnarök“ in den Datenbanken des PlayStation Networks vom 30. September 2022 auf den 31. Dezember 2022 aktualisiert wurde. Dies würde dafür sprechen, dass der Release im Laufe des vierten Quartals erfolgen könnte. Schenken wir einem aktuellen Bericht aus dem Hause Game Reactor Spanien Glauben, dann könnte es für die wartenden Fans allerdings noch schlimmer kommen.

Wie das Magazin unter Berufung auf verschiedene Quellen berichtet, soll sich „God of War: Ragnarök“ nämlich auf das kommende Jahr verschieben.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

Abgesehen von der Verschiebung auf das Jahr 2023 gingen die Redakteure von Game Reactor Spanien allerdings nicht näher ins Detail. Auch die Quellen, die den Berichten um die Verschiebung auf das nächste Jahr zugrunde liegen, wurden nicht genannt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Angaben von Game Reactor Spanien bisher weder von Sony Interactive Entertainment noch von den verantwortlichen Entwicklern der Sony Santa Monica Studios bestätigt wurden.

Der bisherige Stand der Dinge: Auch wenn in den vergangenen Monaten keinerlei neue Details oder gar handfestes Gameplay-Material zu „God of War: Ragnarök“ veröffentlicht wurden, wurde von offizieller Seite zumindest mehrfach versichert, dass das neue Abenteuer von Kratos und Atreus definitiv noch 2022 veröffentlicht wird. Sollte ein offizielles Statement zu den Gerüchten um die Verschiebung auf 2023 folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Weitere Meldungen zu „God of War Ragnarök“:

„God of War: Ragnarök“ befindet sich bei den Sony Santa Monica Studios für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird die Geschichte rund um die nordische Mythologie laut dem verantwortlichen Game-Director Eric Williams zu einem spannenden und spektakulären Ende führen.

Quelle: Game Reactor

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren