Outriders Worldslayer: Koop-Trailer zur bald erscheinenden Erweiterung

Um euch noch mal heiß auf die kommende „Outriders“-Erweiterung zu machen, hat Square Enix einen weiteren Trailer veröffentlicht. Darin zu sehen sind die neuen Umgebungen, Gegnerarten und Modifikationen.

Vorbesteller dürfen zwei Tage früher loslegen

Am Ende des Videos wird darauf hingewiesen: Wer jetzt vorbestellt, darf zwei Tage vorher loslegen. Weil der Release für den 30. Juni geplant ist, können Frühentschlossene also schon am 28. Juni den Controller in die Hand nehmen.

Im PlayStation Store zahlen Besitzers des Hauptspiels 39,99 Euro für die „Worldslayers“-Erweiterung. Wer „Outriders“ selbst noch nicht besitzt, kann den Loot-Shooter inklusive Add-On für 69,99 Euro erwerben. Bei beiden Angeboten können PS Plus-Nutzer zehn Prozent des Verkaufspreises sparen.

Entweder ihr spielt in „Worldslayer“ mit eurem bestehenden Outrider weiter oder ihr erstellt einen neuen, der direkt bei Level 30 startet. Dabei trefft ihr auf unbekannte Feinde und sammelt neue Waffen, Mods sowie Ausrüstungsteile. Ebenfalls neu sind die PAX-Klassenbäume und die dritten Mod-Plätze. Für Letzteres müsst ihr die sogenannte Apokalypse-Ausrüstung finden.

Nach der vier bis zehn Stunden langen Kampagne ist der Spaß noch nicht vorbei. Ihr dürft euch dann noch einem herausfordernden Endgame stellen, in dem ihr die Prüfung von Tarya Gratar meistern müsst.

Schaut euch den actiongeladenen Trailer nun selbst an:

