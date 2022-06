Digimon Survive: Erscheinungsdatum des Anime-RPGs bekannt – neuer Trailer

Bandai Namco Entertainment hat den Veröffentlichungstermin von „Digimon Survive“ bekanntgegeben: Am 29. Juli 2022 kommt das Strategie-Rollenspiel für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC in den Handel.

Um das Datum mit den Fans zu teilen, lud Bandai Namco einen Trailer hoch. Zu sehen sind darin ein paar Ausschnitte von Zwischensequenzen und Gameplay-Passagen. Im Folgenden haben wir das Video für euch eingebunden:

Die Spieler dürfen ein brandneues Abenteuer in einer mysteriösen Welt meistern. Eine Gruppe aus Teenagern kommt bei einem Schulausflug vom Weg ab und gelangt dabei in die Digiwelt. Hier warten lauter Monster und Gefahren auf die Jugendlichen.

Im Laufe eures Abenteuers müsst ihr mehrere Entscheidungen treffen. Damit beeinflusst ihr die Entwicklung eurer Digimons und auch den Ausgang der Geschichte.

Die Kämpfe werden in einem klassischen 2D-Stil ausgetragen und laufen rundenbasiert ab. Hierbei kommt es also auf die richtige Taktik an.

Der Entwickler verspricht eine spannende Anime-Geschichte mit einzigartigen Figuren und einem großartigen Soundtrack. Während die Charaktere Uichi Ukumo entworfen hat, stammt der Soundtrack von Tomoki Miyoshi.

„Digimon Survive“ kann jetzt vorbestellt werden. Ruft dazu einfach die offizielle Webseite von Bandai Namco auf. Verlangt wird ein Betrag von 49,99 Euro.

