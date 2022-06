Sonic Frontiers: Sega erklärt die „Geheimwaffe“ Open Zone

„Sonic Frontiers“ wird eine große und frei erforschbare Welt bieten, die Sega als „Open Zone“ bezeichnet. In einem Gespräch mit IGN erklärte der Director des Spiels, Morio Kishomoto, die Unterschiede zwischen einer offenen Spielwelt und der „Geheimwaffe von Sonic Frontiers“, der Open Zone.

Offene Zone als spielbare Weltkarte

„Levelbasierte Plattformer haben oft eine Weltkarte. Unsere offene Zone ist eine Weltkarte, nur wir haben sie vollständig spielbar gemacht“, so Kishimoto. „Eine spielbare Weltkarte mit Stage-ähnlichen Elementen ist etwas, das es bisher noch nicht gab. Also mussten wir uns einen neuen Namen einfallen lassen. Was in anderen Level-basierten Jump’n’Run-Spielen oft als „Welt“ definiert wird, wird in Sonic-Spielen als „Zone“ bezeichnet, also haben wir das mit Open kombiniert, was sich auf ein frei erkundbares Feld bezieht. Dafür steht also Open Zone“.

Für Kishimoto ist die neue offene Zone eine Weiterentwicklung der traditionellen Weltkarte. „Super Mario Bros. 3 wurde 1988 in Japan veröffentlicht. Ich glaube, es war das erste Spiel, das eine Weltkarte einführte. Das System wurde seitdem in unzähligen Jump’n’Runs verwendet, sogar bis heute. Eine echte Weiterentwicklung dieser Struktur ist das, was wir als die Essenz von Sonic Frontiers sehen. Wir wollten ein Level-basiertes Jump’n’Run-Erlebnis der nächsten Generation bieten. Aber wie können wir einen Level-basierten Plattformer wie Sonic in diese neue Open Zone entwickeln? Genau darum geht es in Sonic Frontiers.“

In anderen Spielen ist die Weltkarte eines Jump’n’Runs ein Gebiet, von dem aus der Spieler zu verschiedenen Levels aufbricht. Laut Director Kishimoto ist die Open Zone von „Sonic Frontiers“ jedoch viel mehr als nur eine 3D-Hub-Welt, wie es sie etwa in „Super Mario 64“ oder „Sonic Adventure“ gab. „Die Open Zone steht im Mittelpunkt des Gameplays von Sonic Frontiers, und die Levels des Spiels existieren als Elemente innerhalb dieses Bereichs“, erklärt der Director. „Von Grind-Rails bis hin zu Plattform-Objekten, Loops und so weiter ist die Open Zone vollgepackt mit der sportlichen Action, die wir in Sonic-Spielen so lieben.“

