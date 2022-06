Sonic Frontiers: Fans fordern Sega auf, das Spiel zu verschieben

Das ist eine Überschrift, die man so wahrscheinlich nicht so häufig zu lesen bekommt: Einige Sonic-Fans rufen derzeit zu einer Release-Verschiebung des kommenden Titels „Sonic Frontiers“ auf. SEGA hatte kürzlich einige Videos zum Gameplay, zu der offenen Spielwelt und zum Kampfsystem veröffentlicht. Die Videos wurden von vielen Spielern harsch kritisiert. „Sonic Frontiers“ soll zum Weihnachtsgeschäft 2022 veröffentlicht werden.

Sonic-Fans wünschen sich Demo-Veröffentlichung für Feedback

SEGA hat sich in diesem Monat mit den Kollegen von IGN zusammengetan, um mehrere Gameplay-Videos des kommenden „Sonic Frontiers“ zu zeigen. Das gezeigte Material verunsicherte jedoch einige Sonic-Fans, die ihren Unmut unter den jeweiligen Videos auf YouTube sowie in den sozialen Medien zeigten. Nach der Veröffentlichung der Videos war für einige Zeit sogar der Hashtag #DelaySonicFrontiers auf Twitter in den Trends.

Zu den Hauptkritikpunkten der Spieler zählen unter anderem die „steifen“ Animationen, die leere Spielwelt oder ein „fehlender Schwung“ von Sonic. Die Fans fordern SEGA dazu auf, eine Demo des Spiels zu veröffentlichen, damit die Spieler ihr Feedback zum Gameplay geben können. Viele hoffen, dass die Kritik eine Änderung bewirken kann, wie es bei dem ersten Kinofilm schon der Fall war. Damals wurde das seltsame Aussehen von Sonic, besonders die kleinen Augen, kritisiert. Nach dem negativen Feedback wurde das Design des ikonischen Igels komplett angepasst.

Sven Joscelyne, Gründer der Fanseite Sonic Stadium und Global Publishing Director bei IGN, glaubt aber nicht, dass ein Aufschub oder eine Demo die grundlegenden Probleme von „Sonic Frontiers“ lösen können: „#DelaySonicFrontiers wird nicht funktionieren, weil für mich die Hauptsorge dem gesamten Konzept sowie dem Gameplay-Ansatz gilt; eine Verzögerung, um Bugs zu beseitigen und Inhalte hinzuzufügen, wird das nicht beheben“, schrieb er. „SonicFrontiers scheint ein hyperrealistisches, kampfbetontes Sonic-Spiel sein zu wollen, das sich an den Filmen orientiert…das sich eher auf Sonics Athletik als auf physik-/impulsbasiertes Gameplay stützt. Und das ist auch gut so, wenn das das Ziel ist. Es ist nur nicht das Sonic-Spiel, das ich mir für 2022 erhofft habe.“

Quelle: VGC, Reddit

