Sonic Frontiers: Neuer Teaser-Trailer zeigt erste Gameplay-Szenen

Die Verantwortlichen von SEGA planen weiterhin das neue Abenteuer „Sonic Frontiers“ in diesem Weihnachtsgeschäft für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC zu veröffentlichen. Allerdings gab es bisher noch nicht sonderlich viel zu dem Spiel zu sehen.

Zahlreiche Informationen in diesem Monat

Nun wurde über IGN First ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht, der sogar einen kleinen Ausschnitt aus dem Gameplay beinhaltet. Über den gesamten Juni hinweg möchte IGN neue Informationen zu „Sonic Frontiers“ enthüllen, weshalb wir weitere Details zum Gameplay, der Geschichte und mehr erhalten sollten.

Die Entwickler möchten in „Sonic Frontiers“ die Welten aufeinanderprallen lassen, wobei Fans auch etwas komplett Neues für die Reihe geboten bekommen sollen. Erstmals werden große spielerische Freiheiten in den offenen Zonen der Spielwelt versprochen, die man in klassischer „Sonic“-Manier in Höchstgeschwindigkeit durchqueren kann.

Jedoch wird man auf den Starfall-Inseln auch auf mächtige und gefährliche Gegner stoßen, die man auf unterschiedlichste Art und Weise überwältigen kann. Des Weiteren möchten die Entwickler sehr abwechslungsreiche Zonen erschaffen, sodass man dichtbewachsene Wälder, majestätische Wasserfälle sowie karge Wüsten erleben kann.

Am heutigen Abend soll das nächste Video zu „Sonic Frontiers“ veröffentlicht werden. Bis dahin kann man sich in aller Ruhe den neuesten Teaser-Trailer anschauen:

