The Quarry: Düstere Spielszenen und Pressezitate im offiziellen Accolades-Trailer

In der vergangenen Woche veröffentlichten die Entwickler von Supermassive Games ihren neuen Horror-Titel "The Quarry" für die Konsolen und den PC. Um noch unentschlossene Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu ködern, wurde zum Ende der Woche der offizielle Accolades-Trailer veröffentlicht.

"The Quarry" ist ab sofort erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher 2K Games veröffentlichten die „Until Dawn“-Macher von Supermassive Games mit „The Quarry“ in der vergangenen Woche einen neuen Horror-Titel.

Nachdem das Horror-Abenteuer sowohl von der Gaming-Community als auch der Spielepresse weitestgehend positiv aufgenommen wurde, steht zum Abschluss der Woche der offizielle Accolades-Trailer bereit. Wie bei Trailern dieser Art üblich, umfasst das Video neben Spielszenen sowohl Testwertungen als auch Zitate der internationalen Gamingpresse.

Wie „The Quarry“ in unserem Test abgeschnitten hat, verrät euch unser ausführliches Review.

Klassischer Teenie-Horror in einem Urlaubscamp

„The Quarry“ versteht sich als eine narrative Horror-Erfahrung, die sich bewusst an den Trash-Horror-Filmen der Achtziger und Neunziger Jahre orientiert. Euch verschlägt es in ein Urlaubscamp, in dem mehrere Teenager eigentlich nur einen erholsamen Urlaub verbringen möchten. Als eine düstere Macht auf den Plan tritt und unbekannte Kreaturen beginnen, Jagd auf die Teenager zu machen, entbrennt schnell ein gnadenloser Kampf auf Leben und Tod.

Spielerisch und erzähltechnisch bleiben sich die Entwickler von Supermassive Games treu und bieten euch erneut eine narrative Erfahrung, in der ihr mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung und somit das Schicksal der Charaktere nehmen. Unter dem Strich warten laut offiziellen Angaben nicht weniger als 186 unterschiedliche Enden auf euch.

„The Quarry“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Die Unterstützung des Online-Coops wird allerdings noch bis zum 8. Juli 2022 auf sich warten lassen.

