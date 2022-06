Dragon’s Dogma: Höchste Spielerzahl seit 6 Jahren, noch wenige Tage im Sale

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni hatte Capcom endlich ein Erbarmen mit den Fans des Action-Rollenspiels „Dragon’s Dogma“. Bei einem Stream zum zehnten Jubiläum des Spiels wurde nicht nur ein Clip zur Entstehung des Fantasy-Spektakels gezeigt. Am Schluss der Ausstrahlung wurden ebenso die Arbeiten an „Dragon’s Dogma 2“ bestätigt. Die Nachricht scheint einige Spieler dazu gebracht zu haben, den Erstling noch einmal besuchen zu wollen.

Höchste Spielerzahl auf Steam seit 2016

Auf Steam erreichte „Dragon’s Dogma“ am vergangenen Wochenende die höchste Spielerzahl seit rund sechs Jahren. Am Sonntag konnte das Rollenspiel einen Spitzenwert von 6.582 gleichzeitigen Spielern vorweisen. Diese Zahl wurde auf Steam bisher nur im Veröffentlichungsmonat des Spiels übertroffen. „Dragon’s Dogma“ feierte auf Valves Plattform im Januar 2016 seinen Release und konnte damals 27.368 gleichzeitige Spieler anziehen.

Auch die weiteren Feierlichkeiten zum Jubiläum von „Dragon’s Dogma“ könnten zu dem neuerlichen Spielerzulauf beigetragen haben. Das Spiel ist derzeit noch auf einigen Plattformen um bis zu 85 Prozent reduziert. Im PlayStation Store, dem Microsoft Store sowie auf Steam ist das Spiel noch bis zum 23. Juni für unter 5 Euro zu haben. Einzig im Nintendo eShop für die Nintendo Switch kostet das Spiel noch immer 29,99 Euro.

„Dragon’s Dogma“ erschien ursprünglich im Jahr 2012 für PlayStation 3 und Xbox 360. Eine erweiterte Version namens „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ wurde 2013 veröffentlicht. 2016 folgte der Port für den PC, bevor „Dragon’s Dogma“ in 2017 auch für PlayStation 4 und Xbox One erschien. Kürzlich dann wurden die Arbeiten an einem Nachfolger bestätigt. „Tut mir leid, dass ich Euch warten ließ“, so Game-Director Hideaki Itsuno bei der Ankündigung. „Dragon’s Dogma 2 befindet sich derzeit in der Entwicklung! Jeder im Team arbeitet hart daran, ein Spiel zu entwickeln, von dem wir hoffen, dass es Euch gefallen wird! Bitte freut Euch darauf!“ Wann „Dragon’s Dogma 2“ erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

