Dragon’s Dogma 2: Capcom macht die Arbeiten am Nachfolger offiziell

Da das Action-Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“ in den vergangenen Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte und zudem in diversen Leaks zu finden war, war die offizielle Ankündigung im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit.

Im Rahmen eines kurzen Digital-Events zum zehnten Jubiläum der Reihe ließ Capcom die sprichwörtliche Katze endlich aus dem Sack und gab bekannt, dass sich „Dragon’s Dogma 2“ in der Tat in Entwicklung befindet. Im Zuge der offiziellen Ankündigung entschuldigten sich die kreativen Köpfe zum einen für die lange Wartezeit der Fans.

„Tut mir leid, dass ich Sie warten ließ“, so Game-Director Hideaki Itsuno. „Dragon’s Dogma 2 befindet sich derzeit in der Entwicklung! Jeder im Entwicklungsteam arbeitet hart daran, ein Spiel zu entwickeln, von dem wir hoffen, dass es Ihnen gefallen wird! Bitte freuen Sie sich darauf!“

Wie des Weiteren bekannt gegeben wurde, kommt bei den Arbeiten an „Dragon’s Dogma 2“ Capcoms hauseigene RE-Engine zum Einsatz. Überraschend kommt auch diese Ankündigung nicht, da der als verlässliche Insider-Quelle geltende Leaker „AestheticGamer“ bereits vor einiger Zeit bestätigte, dass die Entwickler von Capcom bei der Entwicklung von „Dragon’s Dogma 2“ auf die RE-Engine zurückgreifen werden.

Neben Game-Director Hideaki Itsuno, der in der Vergangenheit an bekannten Serien wie „Powerstone“ oder „Devil May Cry“ arbeitete, sind offenbar auch Daigo Ikeno, der verantwortliche Art Director des originalen „Dragon’s Dogma“ aus dem Jahr 2012, und Kenichi Suzuki, Leveldesigner von Capcom, in die Entwicklung des Nachfolgers involviert.

Wann und für welche Plattformen „Dragon’s Dogma 2“ erscheinen wird, wurde bisher nicht verraten. Da im Zuge der offiziellen Ankündigung keine handfesten Szenen aus dem Nachfolger präsentiert wurden, können wir aber wohl davon ausgehen, dass der Titel noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat. Dies wiederum würde dafür sprechen, dass neben dem PC nur noch die aktuellen Konsolen in Form der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S versorgt werden.

Dragon’s Dogma II will begin the cycle anew.

Join director Hideaki Itsuno as he reflects on how the world of Gransys came to be and shares the announcement of the upcoming sequel, in development using RE Engine:

🐉 https://t.co/Q2HSN1fCji pic.twitter.com/JPp117xuOX

— Dragon’s Dogma (@DragonsDogma) June 16, 2022