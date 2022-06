Resident Evil 4 Remake: Gameplay-Impressionen vom Capcom-Showcase

Capcom hat im Zuge des jüngsten Livestreams ein wenig Gameplay-Material aus dem „Resident Evil 4 Remake“ gezeigt. Es gewährt einen Eindruck davon, wie das Spiel in Bewegung wirkt und kann unterhalb dieser Zeilen gestartet werden.

Das Gameplay-Material stammt vom Anfang des Spiels. Es ist die Stelle, an der sich Leon S. Kennedy auf den Weg ins Dorf macht. Dabei ist zu erkennen, wie dieser Abschnitt im Vergleich zur Originalversion von „Resident Evil 4“ überarbeitet wurde. Unter anderem sind ein dichtes Blätterdach und ein bedrohlicher Nebel zu sehen, die dem ohnehin schon gruseligen Setting noch mehr Atmosphäre verleihen.

Zudem kann ein Blick auf Leons Gesicht im Spiel geworfen werden. Auch an dieser Stelle lässt das Remake dank der neuen Möglichkeiten seine Muskeln spielen.

Sucht die Tochter des Präsidenten

Im Verlauf des Showcase ging Capcom noch einmal auf die grundlegende Hintergrundgeschichte ein, die natürlich auf der Version aus dem Jahr 2005 basiert: Leon untersucht das Verschwinden der Tochter des Präsidenten, was ihn an einen abgelegenen Ort in Europa führt.

Letztendlich möchte das Entwicklerteam die Schlüsselgefühle des Originals, die Einsamkeit und die Angst vor Gegnern, wieder aufleben lassen, sobald der Survival-Horror-Titel im kommenden Jahr erscheint.

Das „Resident Evil 4 Remake“ wird voraussichtlich am 24. März 2023 für PS5, PC und Xbox Series X/S veröffentlicht. Nachfolgend könnt ihr euch die neusten Gameplay-Eindrücke anschauen:

Weitere Ankündigungen vom Capcom-Showcase

Nicht nur das Remake von „Resident Evil 4“ hatte während der Capcom-Veranstaltung einen Auftritt. Auch „Resident Evil Village“ wurde angesprochen. Mit „Winters Expansion“ erwartet die Spieler ein DLC, der sie vor neue Herausforderungen stellt. Auch Details zur Gold Edition wurden geteilt. Einzelheiten zu beiden Themen erfahrt ihr in dieser Meldung.

Zudem gab Capcom in der vergangenen Nacht bekannt, dass ab sofort die PS5-Versionen von „Resident Evil 2“, „Resident Evil 3“ und „Resident Evil 7“ heruntergeladen werden können. Spieler, die bereits die Last-Gen-Versionen dieser Titel besitzen, werden nicht noch einmal zur Kasse gebeten. Mehr zur New-Gen-Veröffentlichung ist in dieser Meldung zusammengefasst.

