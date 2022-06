Capcom: Dino Crisis und mehr – Publisher startet Umfrage zur möglichen Rückkehr alter Marken

In den vergangenen Jahren setzten sich die Spieler und Spielerinnen immer wieder für ein Comeback älterer Capcom-Marken wie „Dino Crisis“, „Onimusha“ oder „Dragon’s Dogma“ ein.

Spruchreif ist laut den Verantwortlichen von Capcom zwar noch nichts, allerdings steht das Unternehmen der Rückkehr klassischer Marken definitiv offen gegenüber. Darauf wies ein Sprecher des Unternehmens hin, der im vergangenen Monat allerdings anmerkte, dass es zunächst an der Community liege, Capcom zu verdeutlichen, dass die entsprechende Nachfrage vorhanden ist.

Ergänzend zu diesen Aussagen und dem „Capcom Games-Showcase“ Anfang der Woche stellte der Publisher nun eine neue Umfrage bereit.

Stimmt für euer Favoriten ab

Diese bietet euch die Möglichkeit, für euren Favoriten abzustimmen und den Verantwortlichen von Capcom zu verdeutlichen, welche Marken ihr gerne wiedersehen würdet. Die besagte Umfrage, die eine Capcom-ID voraussetzt, findet ihr hier. Neben Marken wie „Resident Evil“, „Monster Hunter“ oder „Street Fighter“ sind in der Umfrage zudem klassische Capcom-Reihen aufgeführt, um die es in den vergangenen Jahren recht still wurde. Darunter „Dino Crisis“, „Breath of Fire“ oder „Dead Rising“.

In wie weit die Umfrage auf eine mögliche Rückkehr älterer Capcom-Marken hindeuten könnte, bleibt natürlich abzuwarten. „Auch in Zukunft werden wir die Wünsche unserer Kunden bei der Entwicklung unserer Titelpalette berücksichtigen“, versicherte das Unternehmen im vergangenen Monat lediglich.

Welche Capcom-Marke würdet ihr gerne wiedersehen?

Quelle: Capcom

