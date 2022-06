Exoprimal: Erweiterte Vorschau mit 15 Minuten Gameplay aus dem Capcom-Spiel

Das kürzlich angekündigte "Exoprimal" zeigte sich in dieser Woche nicht nur in einem regulären Trailer. Auch eine umfangreiche Gameplay-Präsentation steht zur Ansicht bereit.

Der kürzlich durchgeführte Capcom Showcase gewährte einen Blick auf das kommende Dinosaurier-gegen-Mech-Spiel „Exoprimal“. Falls es euch nach mehr dürstet, könnt ihr ab sofort ein erweitertes Gameplay-Video starten, das mit einer Laufzweit von mehr als 15 Minuten detaillierter zeigt, was der Titel nach dem Launch zu bieten hat. Die Extended Gameplay-Preview ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

„Exoprimal“ versetzt Spieler in das Jahr 2043, in dem eine aggressive Horde von Dinosauriern die Erde überfällt und eine Bedrohung für den Fortbestand der Menschheit darstellt.

Gegen und mit anderen Spielern

„Exoprimal“ bietet verschiedene Spielmodi wie zum Beispiel den Hauptmodus „Dino Survival“. Darin setzt die KI den Trupp der Spieler auf einer Karte voller Dinosaurier und anderer Exofighter-Trupps ein. Auf diesem Schauplatz müssen verschiedene Missionen erfüllt werden. Diese können vom Töten aller Dinosaurier bis zum Einsammeln von Energietropfen auf der Karte reichen.

Im Verlauf der Herausforderungen müssen die Ziele erreicht werden, wobei erschwerend hinzukommt, dass Spieler sowohl mit als auch gegen ein anderes Team antreten.

Capcom gab in dieser Woche ebenfalls Informationen zu einem geschlossenen Netzwerktest heraus, der im Sommer über Steam stattfinden wird. Es wird drei Sitzungen geben, eine davon am 11. Juli 2022 nur für die USA und Kanada. Die nachfolgenden Events finden am 25. Juli und am 7. August 2022 statt und sind für alle Spieler weltweit zugänglich. Anmeldungen sind hier möglich.

Im Verlauf der Woche gab Capcom ebenfalls zu Protokoll, dass „Exoprimal“ nichts mit „Dino Crysis“ zu tun hat. Es sei eine komplett neue Marke. Ebenfalls dementierte der Publisher Gerüchte, in denen vermutet wurde, dass es sich bei „Exoprimal“ um einen Free-to-Play-Titel handelt.

„Exoprimal“ wurde erstmals während der PlayStation State of Play im März vorgestellt. Das Spiel soll im kommenden Jahr für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Nachfolgend könnt ihr euch das erweiterte Gameplay-Video mit frischen Spielszenen anschauen:

