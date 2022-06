Skull & Bones: ESRB-Rating deutet nahende Enthüllung und Aus der Last-Gen-Versionen an

Nach Jahren der Verschiebungen verdichteten sich zuletzt die Hinweise, dass uns Ubisoft "Skull & Bones" in Kürze endlich präsentieren könnte. Dies deutet auch eine aktuelle Alterseinstufung des nordamerikanischen ESRB an, die zudem die Gerüchte um das Aus der Last-Gen-Versionen befeuert.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „Skull & Bones“ auf der E3 2017 knapp fünf Jahre ins Land gezogen, in denen das Piraten-Abenteuer aus dem Hause Ubisoft gleich mehrfach verschoben wurde.

Nachdem Ubisoft in den vergangenen Monaten gleich mehrfach von einem geplanten Release im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) sprach, wollte der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson kürzlich in Erfahrung gebracht haben, dass wir uns Anfang des kommenden Monats auf die offizielle Enthüllung der aktuellen „Skull & Bones-Fassung freuen dürfen. Diese soll im Rahmen eines Livestreams am 4. Juli 2022 erfolgen.

Während Ubisoft die Angaben des mit seinen Informationen zumeist richtig liegenden Insiders bisher nicht kommentieren wollte, deutet aktuell eine weitere Alterseinstufung auf eine baldige Präsentation hin.

Erneut kein Hinweis auf die PS4- und Xbox One-Fassungen

Die aktuelle Alterseinstufung stammt vom nordamerikanischen Entertainment Software Rating Board oder kurz ESRB. Genau wie es bereits bei den letzten Altersfreigaben in Südkorea und Brasilien der Fall war, wird „Skull & Bones“ beim ESRB ebenfalls nur noch für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Service Stadia gelistet. Somit scheinen die Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One in der Tat vom Tisch zu sein.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht. Selbiges gilt für die vermeintlichen Gameplay-Details, die Henderson Anfang des letzten Monats ins Gespräch brachte. Wie der Insider berichtete, wurden beispielsweise sämtliche PvP-Mechaniken aus dem Spiel entfernt. Auch ausufernde Landgänge wird es nicht geben. Stattdessen werden der Abbau von Ressourcen, der Handel in Städten oder die Verbesserung beziehungsweise der Ausbau des eigenen Schiffs in Form von entsprechenden Menüs über die Bühne gehen, auf die ihr auf eurem Schiff Zugriff habt.

Sollte Ubisoft ein Einsehen mit der wartenden Community haben und die angeblich nahende Präsentation von „Skull & Bones“ offiziell bestätigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

