Marvel’s Avengers: Neues Deep-Dive-Video stellt euch The Mighty Thor vor

Mit The Mighty Thor steht in der Welt von "Marvel's Avengers" ab sofort ein neuer spielbarer Charakter bereit. Um euch die neue Heldin etwas näher vorzustellen, stellten die verantwortlichen Entwickler von Crystal Dynamics ein passendes Deep-Dive-Video bereit.

Spieler und Spielerinnen des Multiplayer-Action-Titels „Marvel’s Avengers“, die auf der Suche nach spielerisch frischem Wind waren, kommen ab sofort auf ihre Kosten.

So steht mit The Mighty Thor alias Jane Foster ab sofort eine neue spielbare Heldin zur Verfügung, auf die alle kostenlos Zugriff erhalten. Passend zur heutigen Veröffentlichung von The Mighty Thor stellten die Entwickler von Crystal Dynamics ein neues Deep-Dive-Video bereit, mit dem euch der Neuzugang ausführlich vorgestellt wird.

Die Hintergrundgeschichte der Ärztin Jane Foster und ihre Verwandlung in The Mighty Thor wurden größtenteils in der „The Mighty Thor“-Comicserie von 2015 sowie in „War of the Realms“ aus dem Jahr 2019 thematisiert.

Das hat der Neuzugang spielerisch zu bieten

Geht es um die Fähigkeiten von The Mighty Thor im Kampf, dann heben die Entwickler von Crystal Dynamics zum einen die Tatsache hervor, dass Jane Foster Mjolnir besser beherrschen kann als der ursprüngliche Thor. Dies führt laut offiziellen Angaben zu ganz neuen Teamzusammenstellungen. Darüber hinaus bekam The Mighty Thor exklusive Fähigkeiten, ein eigenes Moveset sowie eine eigene intrinsische Fähigkeit und ihre Überladungsfähigkeit spendiert.

Alle weiteren Details zur neuen spielbaren Heldin entnehmt ihr dem angehängten Video. Wie es mit der Unterstützung von „Marvel’s Avengers“ unter der Schirmherrschaft der Embracer Group weitergehen wird, ist aktuell noch unklar. Bekanntermaßen übernahm der schwedische Publisher vor einigen Wochen die nordamerikanische Sparte von Square Enix und somit auch Crystal Dynamics.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

