Super Bomberman R2: Nachfolger mit Battle-Royal, Schloss-Modus und mehr angekündigt

Mit "Super Bomberman R2" kündigte Konami heute den offiziellen Nachfolger zum Ende 2022 vom Netz gehenden "Super Bomberman R" an. Versprochen werden die klassischen Battle-Royal-Gefechte, der neue Schloss-Modus und mehr.

Vor ein paar Tagen gab Konami nicht nur bekannt, dass der kostenlos spielbare Battle-Royal-Titel „Super Bomberman R“ Ende des Jahres vom Netz gehen wird.

Darüber hinaus stellte uns der japanische Publisher eine weitere „Bomberman“-Ankündigung in Aussicht. Wie heute bekannt gegeben wurde, haben wir es hier mit „Super Bomberman R2“ zu tun, das sich für den PC, die PlayStation-Konsolen, die Xbox-Systeme und Nintendos Switch in Entwicklung befindet. Wieder mit von der Partie ist der obligatorische Battle-Royal-Modus, in dem 64 Spieler beziehungsweise Spielerinnen gegeneinander antreten und um den Sieg kämpfen.

Der Schloss-Modus und ein Editor

Ebenfalls versprochen wird ein Story-Modus mit dem neuen Charakter Ellon, zu dem zu einem späteren Zeitpunkt konkrete Details genannt werden sollen. Im asymmetrischen „Schloss“-Modus wiederum übernimmt ein Spieler oder eine Spielerin die Kontrolle über einen Verteidiger und steht vor der Aufgabe, Fallen und andere defensive Gegenstände auf der Karte zu platzieren, mit denen die Angreifer verlangsam werden sollen.

„Diese müssen versuchen, die defensiven Straßensperren zu überwinden. Die verteidigenden Spieler haben die Hilfe eines neuen Charaktertyps namens Ellon, um die angreifenden Spieler abzuwehren“, heißt es zu den Angreifern. Den Schlusspunkt unter die heutige Ankündigung setzt der Level-Editor, mit dem eigene Arenen erschaffen und mit der internationalen Community geteilt werden können.

„Super Bomberman R2“ erscheint 2023 für die eingangs erwähnten Systeme.

