Disney Dreamlight Valley: Early Access-Termin für PS4 und PS5

"Disney Dreamlight Valley" startet bald in den Early Access, an dem Spieler auf allen unterstützten Plattformen teilnehmen können. Ein neuer Trailer liefert Einblicke.

Das Lebenssimulationsspiel „Disney Dreamlight Valley“ wird am 6. September 2022 in den Early Access starten. Teilnehmen können Spieler auf allen Plattformen, auf denen der Titel erscheinen soll. Namentlich erwähnt werden können die Konsolen PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Switch sowie der PC und Mac über Steam, Epic Games Store, Microsoft Store und Mac App Store.

Während die Vollversion von „Disney Dreamlight Valley“ ab der Veröffentlichung im kommenden Jahr kostenlos gespielt werden kann, wird die Early-Access-Version nur mit dem Kauf eines „Founder’s Pack“ zugänglich sein. Xbox Game Pass-Mitglieder werden ebenfalls Zugang erhalten.

„Disney Dreamlight Valley“ ist laut Hersteller eine Mischung aus Lebenssimulation und Abenteuerspiel mit zahlreichen Quests, Erkundungen und Aktivitäten, in denen Spieler auf bekannte Charaktere aus den Disney- und Pixar-Universen stoßen.

Die Erinnerungen gingen verloren

Zur Handlung heißt es, dass „Dreamlight Valley“ einst ein idyllisches Land war, in dem Disney- und Pixar-Figuren in Harmonie lebten. Doch dann kam das Vergessen, Nachtdornen wuchsen über das Land und trennten die Erinnerungen, die mit diesem Ort verbunden waren. Die Bewohner von „Dreamlight Valley“ zogen sich daraufhin hinter verschlossene Türen im Traumschloss zurück.

Spieler stehen in „Disney Dreamlight Valley“ vor der Aufgabe, die Geschichten dieser Welt zu entdecken und die Magie in das Universum zurückzubringen.

Im Spielverlauf schalten Spieler neue Gebiete frei und ergründen versteckte Absichten, um das Geheimnis des Vergessens zu lösen. Dabei gilt es laut Entwickler unter anderem, die tiefsten Höhlen zu erforschen, während sich die Spieler den „Herausforderungen von ikonischen Disney-Helden und Schurken“ stellen.

„Von schönen Prinzessinnen bis hin zu ruchlosen Schurken“ bringe jeder Bewohner von „Dreamlight Valley“ seinen eigenen Handlungsbogen, eigene Aufgaben und Belohnungen mit.

„Disney Dreamlight Valley“ bietet allerhand Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere. Zudem können Spieler ein eigenes Zuhause mit Gegenständen und Einrichtungsgegenständen errichten. An dieser Stelle dürften auch die zu erwartenden Mikrotransaktionen ansetzten.

