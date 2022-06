Japan Charts: PS5 vor Xbox Series X und hinter Switch

In den Japan-Charts gab es in Bezug auf die Konsolenverkäufe zwar keinen Führungswechsel. Doch die PS5 konnte sich wieder vor der Xbox Series X positionieren.

Aus Japan trafen die neusten Konsolen- und Spiele-Charts ein. Sie basieren auf den Verkäufen der Vorwoche und zeigen zumindest auf den vordersten Plätzen ein gewohntes Bild. Dahinter geht es etwas turbulenter zur Sache.

Nachdem die Xbox Series X und Xbox Series S zwei Wochen lang vor dem PS5-Duo positioniert waren, schaffte die PS5 in der vergangenen Woche wieder den Sprung nach vorne. Zusammengerechnet kamen die New-Gen-Konsolen von Sony auf 9.181 Verkäufe, während die Xbox Series X und die abgespeckte Xbox Series S zusammen 8.915 Mal abgesetzt werden konnten.

Wie schon in den vergangenen Wochen gilt, dass der Erfolg der neuen Konsolen innerhalb der Hardware-Charts maßgeblich von deren Verfügbarkeit abhängt und nicht zwangsläufig das Interesse der Kunden widerspiegelt.

Während die New-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft in Japan momentan etwas abgehängt auf Augenhöhe agieren, spielt die Switch nach wie vor in einer eigenen Liga. Die drei erhältlichen Modelle verweilen auf dem Siegerpodest und kommen zusammen auf 56.549 Verkäufe.

Hardware-Charts aus Japan:

Switch OLED – 28.267 Switch – 19.089 Switch Lite – 9.193 PS5 – 7.257 Xbox Series X – 4.881 Xbox Series S – 4.034 PS5 Digital Edition – 1.924 New 2DS LL – 141 PS4 – 17

Zehnmal Nintendo Switch

Zumindest in der Top 10 der Spiele-Charts spielen die PS5 und Xbox Series X/S keine Rolle. Nach wie vor gingen alle Ränge an Switch-Games. Besonders erfolgreich waren in der vergangenen Woche „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“, das mit fast 100.000 Verkäufen neu einstieg, „Nintendo Switch Sports“ und „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“.

Spiele-Charts aus Japan:

[NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 97.538 / NEW [NSW] Nintendo Switch Sports – 19.255 / 512.301 [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 10.663 / 122.512 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9.261 / 4.691.651 [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 8.239 / 777.810 [NSW] Mario Strikers: Battle League – 7.688 / 52.863 [NSW] Ring Fit Adventure – 7.437 / 3.188.728 [NSW] Minecraft – 7.095 / 2.684.472 [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4.621 / 7.272.811 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4.449 / 4.909.639

