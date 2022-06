Skate: Trailer mit Spielszenen und Playtest-Registrierung

EA hat neues Videomaterial zum nächsten Teil der „Skate“-Franchise veröffentlicht. Gezeigt wird laut Publisher „Pre-Pre-Pre-Alpha“. Interessierte PC-Spieler, die mehr sehen möchten, können sich zudem für das Insider-Programm anmelden, um das neue Spiel zu testen. Eine dazugehörige FAQ steht hier zur Ansicht bereit.

Nach dem Start des Clips seht ihr zunächst eine Drahtgitterversion der neuen offenen Welt, in der das nächste „Skate“-Spiel angesiedelt ist, bevor einige farbige Grafiken folgen.

Serie soll modernisiert werden

Der Trailer zu „Skate“ zeigt ebenfalls neue Traversal-Elemente, die es in den vorherigen Spielen nicht gab, wie zum Beispiel das Springen zwischen Vorsprüngen. Auch wird angedeutet, dass die Anzahl der Spieler, die gemeinsam skaten können, stark erhöht wird.

Ebenfalls können einige der verrückteren Features erwähnt werden, wie z. B. die Möglichkeit, Wände hochzuklettern, von Stangen zu schwingen und sogar an der Wand zu laufen.

Schon im April wurde behauptet, dass der Titel einen kostenlosen Online-Skate-Modus enthalten wird, in dem die Spieler zusammen abhängen und Skateparks bauen können. Der Giant Bomb-Journalist Jeff Grubb betonte in diesem Zusammenhang, dass EA versucht, die Serie zu modernisieren, ohne dabei das zu vernachlässigen, was die Fans an den drei Originalspielen liebten.

„Sie werden einige moderne Dinge übernehmen, insbesondere die Art von Dingen, die man in einem Forza-Spiel oder in vielen modernen Online-Multiplayer-Spielen sehen kann, wo man eine Menge Anpassungsoptionen für seinen Charakter, eine Menge Skins, Skins für das Board und solche Dinge haben wird“, so Grubb.

Der EA-CEO Andrew Wilson betonte zuvor, dass das Unternehmen die Attraktivität der „Skate“-Reihe steigern könne, indem man sich auf die Branchentrends nutzergenerierte Inhalte, offene Welten und Community konzentriert. Nachfolgend könnt ihr euch das neue Video zu „Skate“ anschauen.

