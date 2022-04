Skate 4: Erste Eindrücke aus der Pre-Alpha-Version

Nachdem sich die Fans über einen Zeitraum von mehreren Jahren für einen Nachfolger einsetzten, wurde „Skate 4“ im Juni des Jahres 2020 endlich offiziell angekündigt.

Während nach wie vor unklar ist, wann mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release des Titels zu rechnen ist, stellte der Videospiel-Journalist Jeff Grubb auf Twitter ein kurzes Video bereit. Dieses soll aus einem internen Playtest stammen und die Pre-Alpha-Version von „Skate 4“ in Aktion zeigen. Derzeit gehe es den Entwicklern laut Grubb darum, das beliebte Spielgefühl der Vorgänger einzufangen und für eine authentische Skating-Erfahrung zu sorgen.

„Dies ist Pre-Alpha-Material von Skate 4. Dies stimmt mit dem überein, was ich von mehreren Leuten darüber gehört habe, wo sich das Spiel befindet. Sie versuchen, das richtige Gefühl zu vermitteln, was wahrscheinlich der wichtigste Aspekt eines Skate-Spiels ist“, führte Grubb aus. Allzu viele Details zum neuesten Ableger der seinerzeit sehr beliebten „Skate“-Reihe wurden bisher nicht genannt. Stattdessen hieß es nur, dass für die Entwicklung des Nachfolgers ein neues Studio gegründet wurde.

Zudem deutete ein erster Teaser, der passend zur offiziellen Ankündigung des Titels veröffentlicht wurde, darauf hin, dass wir uns auf eine offene Welt freuen dürfen, in der abwechslungsreiche Missionen auf uns warten. Unbestätigten Gerüchten zufolge könnten zudem Nutzer-generierte Inhalte und eine Crossplay-Unterstützung an Bord sein.

This is Skate 4 pre-alpha footage. This is in line with what I’ve heard about where the game is at from multiple people. They’re trying to get the feel right, which is probably the most important aspect of a Skate game. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) April 20, 2022