Skate 4: Soll sich im internen Playtesting befinden

Ende der 90er und in den 2000ern waren Skateboard-Spiele in Mode. Mit Marken wie „Tony Hawk’s Pro Skater“ von Activision und Neversoft sowie „Skate“, für das sich EA Black Box und Electronic Arts verantwortlich zeigten, konnten Spieler das Skateboard auspacken und durch die Straßen rollen, an Kanten grinden und verschiedenste Tricks ausführen.

Entwicklung geht gut voran

Allerdings waren beide Marken in der letzten Generation aufs Abstellgleis geraten, sodass 2010 mit „Skate 3“ der letzte Teil der beliebten Extremsport-Reihe auf den Markt kam. „Tony Hawk’s Pro Skater“ feierte 2020 zumindest mit HD-Remakes der ersten beiden Teile ein erfolgreiches Comeback. Im selben Jahr hatte auch Electronic Arts mitgeteilt, dass man bei dem Studio Full Circle die „Skate“-Marke mit einem neuen Ableger zurückbringen wird. Seitdem haben wir jedoch lediglich einen kurzen Teaser erhalten. Wie steht es somit um das Projekt?

Diese Frage hat der renommierte EA-Insider Tom Henderson beantwortet. Wie er von Dataminern erfahren haben möchte, soll die Entwicklung bereits „viel weiter“ vorangeschritten sein als man erwarten würde. Demnach soll das neue „Skate“ bereits im internen Playtesting angekommen sein, Darauf lassen Daten aus dem Origin-Dienst schließen, laut dem sich „Project Dingo“ (Codename für „Skate“) in der Testphase befinden soll.

Henderson hat auch einige weitere Worte zum Spiel verloren. Demnach sei es unwahrscheinlich, dass es als Free-to-Play-Titel auf den Markt kommen wird. Stattdessen sollte man eine traditionelle Veröffentlichung mit Crossplay-Unterstützung erwarten.

Allerdings ist noch nicht bekannt, was uns tatsächlich mit „Skate 4“ erwarten wird. Der kurze Teaser hatte zumindest angedeutet, dass eine offene Spielwelt zum Erkunden einladen könnte. Außerdem scheint man klettern zu können, womit man an manch schwierig zu erreichende Orte gelangen könnte, um noch beeindruckendere Tricks hinzulegen.

Sobald Electronic Arts und Full Circle offizielle Details zum Spiel mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

