Biomutant: Next-Gen-Version hat einen Termin – technische Details bekannt

"Biomutant" kommt in verbesserter Form auf die PS5 und Xbox Series X/S.

Noch vor dem Release für PS4, Xbox One und PC verkündete THQ Nordic: „Biomutant“ wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Next-Gen-Version erhalten. Jetzt, über ein Jahr später, ist der Termin bekannt: Am 6. September 2022 erscheint das Open-World-Rollenspiel für PS5 und Xbox Series X/S.

3 Spielmodi stehen zur Auswahl

Neben des Termins informierte der Publisher über die technischen Verbesserungen auf den aktuellen Konsolen. So werden drei verschiedene Grafikmodi geboten:

Qualität : 4K-Auflösung und 30 FPS.

: 4K-Auflösung und 30 FPS. Qualität entfesselt : 4K-Auflösung und im Durchschnitt 50 bis 60 Frames. Stellenweise geht die FPS-Anzahl auf bis zu 40 runter.

: 4K-Auflösung und im Durchschnitt 50 bis 60 Frames. Stellenweise geht die FPS-Anzahl auf bis zu 40 runter. Performance: 1440p-Auflösung und 60 FPS.

Der DualSense-Controller findet natürlich in jedem der genannten Spielmodi Verwendung. Alle Funktionen des innovativen Gamepads werden unterstützt, was zu einem deutlich immersiveren Spielerlebnis führen soll. Zudem ermöglichen euch die Activity Cards, unverzüglich an verschiedenen Stellen einzusteigen.

Ihr besitzt schon die Last-Gen-Version? Dann dürft ihr ein kostenloses Upgrade vornehmen und auch euren Speicherstand übertragen.

„Biomutant“ kam am 25. Mai vergangenen Jahres auf den Markt. Leider konnte das postapokalyptische RPG mit Kung-Fu-Elementen weder die Presse noch die Spieler überzeugen: Der Metascore beträgt 64 Punkte, während es der User-Score auf 6,8 von zehn Punkten schafft. Ein Grund dafür waren die vielen Bugs und Abstürze, die in der kommenden Version jedoch alle behoben sein sollten. Vielleicht kann Experiment 101 die Spieler ja im zweiten Durchlauf von ihrem ungewöhnlichen Adventure überzeugen.

Wie ihr in der unterhalb verlinkten Meldung nachlesen könnt, war das Spiel trotz des mittelmäßigen Zustandes ein finanzieller Erfolg.

Um den Veröffentlichungstermin zu enthüllen, lud THQ Nordic einen kurzen Trailer hoch. Schaut ihn euch jetzt an:

