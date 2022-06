Biomutant: PS5-Version offenbar im PSN-Backend aufgetaucht

THQ Nordic brachte „Biomutant“ im vergangenen Jahr nach einer langen Entwicklungszeit und mehreren Verzögerungen auf den Markt. Der Titel erschien für Last-Gen-Konsolen und PC. Doch auch die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S könnten bald an der Reihe sein.

Im Backend des PlayStation Networks wurden Hinweise entdeckt, die auf eine baldige Veröffentlichung von „Biomutant“ für Konsolen der neuen Generation hindeuten könnten.

Den Angaben eines Reddit-Users zufolge wurde im PSN-Backend eine neue Version mit der Titel-ID PPSA06256_00 und der Konzept-ID 229899 gesichtet. Auch ein Artwork des Spiels ist zu sehen – allerdings ohne erkennbaren Verweis auf die PS5-Version des Spiels. Ebenfalls wird kein Releasetermin genannt.

Während die vom Reddit-User geteilten Infos alles andere als eine Bestätigung sind, sorgte der zuständige Entwickler Experiment 101 im Januar für eine kurze Andeutung, dass es noch mehr zu „Biomutant“ geben wird.

The first rule of what’s next for @Biomutant is: you do not talk about what’s next for #Biomutant 😃

— Experiment 101 (@Experiment1O1) January 12, 2022