Made in Abyss – Binary Star Falling into Darkness: Neuer Trailer zum Anime-Abenteuer

Made in Abyss - Binary Star Falling into Darkness:

Ein familienfreundliches Abenteuer für Groß und Klein? Von wegen! "Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness" ist trotz seines knuffigen Äußeren kein Spiel für Kinder. Der neue Trailer zum Anime-Abenteuer verrät warum und stellt die verschiedenen Gameplay-Mechaniken des Titels vor.

Während das Jahr voranschreitet, begeben sich auch Riko und Reg immer tiefer in den Abyss: Ab dem 2. September wollen sie schließlich in „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ die Abgründe der Anime-Serie hinter sich lassen und dafür das schwarze Loch im Medium Videospiel erkunden.

Dann erscheint nämlich die Videospiel-Adaption des gefeierten Animes, der mit seiner Mischung aus süßer Optik und brutaler Hintergrundgeschichte vor allem ältere Zuschauer begeistert. Nicht umsonst hat „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ eine PEGi-Freigabe ab 18 Jahren bekommen, während die USK hier in Deutschland sich immerhin auf eine Freigabe ab 16 Jahren geeinigt hat.

Made in Abyss: Ab in den Abgrund

Dass die Alterseinstufung durchaus berechtigt ist, lässt der neue Trailer zum Spiel zumindest anklingen, wenn er den aus dem Anime bekannten Fluch des Abgrunds andeutet. Ansonsten beschränkt sich das gut zweiminütige Video aber vor allem auf die Vorstellung der verschiedenen Spielmechaniken.

Allen voran stehen dabei die zwei Spielmodi: Während ihr in „Hello Abyss“ zusammen mit Riko und Reg die bisherige Geschichte des Animes nachspielt, könnt ihr in „Deep in Abyss“ mit dem eigens für das Spiel geschaffenen Protagonisten Aki eine brandneue Story erleben. Dank der Original-Synchronsprecher (Englisch und Japanisch) kommt echtes Anime-Feeling auf!

Doch weil „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ nicht nur eine interaktive Serie, sondern ein vollwertiges Spiel sein will, gibt es bei der Erkundung im Untergrund jede Menge zu tun. Ihr könnt Ressourcen sammeln, Fischen, die Flora und Fauna studieren, Items craften oder bei einem herzhaften Mahl vor dem Lagerfeuer die Beziehungen zu den anderen Forschungsmitgliedern verbessern.

„Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ erscheint am 2. September für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC via Steam. Die reguläre Variante kostet 59,99 Euro, es wird aber auch eine Collectors Edition geben, bei der ihr für 89,99 Euro ein Stoffposter und ein Artbook dazu bekommt.

