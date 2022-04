Made in Abyss – Binary Star Falling into Darkness: Erster Trailer zur Videospiel-Adaption des Animes

Made in Abyss - Binary Star Falling into Darkness:

Dass die knuffig wirkende, aber äußerst düstere Anime-Serie "Made in Abyss" eine Videospiel-Adaption mit dem Untertitel "Binary Star Falling into Darkness" erhält, ist nun schon länger bekannt. Jetzt spendiert man den Fans endlich den ersten Trailer!

Die Medien Anime, Manga und Videospiele sind eng miteinander verbunden und können in den vergangenen Jahrzehnten bereits auf das ein oder andere Crossover zurückblicken. Auch die tapferen Höhlenforscher aus der populären Anime-Serie „Made in Abyss“ bekommen nun ihre erste Videospiel-Adaption spendiert.

Angekündigt wurde „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ bereits vor einem knappen Jahr, als man Fans der Reihe jedoch vorerst nur mit einigen Bildern vertröstete. Nun legte man mit einem Trailer nach und warf einen ersten Blick auf Gameplay und Story des Spiels.

Made in Abyss – Binary Star Falling into Darkness: Süße Schale, Brutaler Kern

Dabei möchte „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ gleich zwei Geschichten erzählen: Das Spiel beginnt nämlich genau wie der Anfang von „Made in Abyss“ selbst mit dem Abstieg von Riko und Reg in den titelgebenden Abgrund namens Abyss.

Doch das Spiel hat eine weitere, völlig neue Story von Mangaka Akihito Tsukushi parat, die viele Tage nach dem ursprünglichen Beginn spielen soll. Hier dürfte auch die Charakter-Customization ins Spiel kommen, bei der ihr laut Trailer euren eigenen Höhlenforscher designen könnt.

Wer „Made in Abyss“ kennt, weiß was ihn erwartet. Für alle anderen: Lasst euch nicht von der süßen Optik täuschen, die Geschichte von Riko, Reg und dem schier endlosen Abyss ist wirklich nichts für schwache Nerven.

Mit einer PEGI-Bewertung „ab 18“ (das Gegenstück zu unserer USK für ganz Europa) dürfen wir wohl auch hierzulande mit einer entsprechenden Einstufung rechnen, weshalb die Videospiel-Umsetzung des knuffig scheinenden Animes vermutlich nicht für Minderjährige erhältlich sein wird.

Was uns hinsichtlich des Gameplays genau erwartet, ist trotz Trailer noch unklar: Die vielen abgedrehten Kreaturen des Abgrunds scheinen euch in knackigen Bosskämpfen ans Leder zu wollen und natürlich müsst ihr wie in der Serie Felswände hinabklettern und dabei nicht in den Abyss stürzen. Neben der japanischen Synchronisation wird das Spiel auch auf Englisch vertont sein.

„Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ soll noch im Herbst diesen Jahres für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC via Steam erscheinen. Hier in Europa ist als Publisher Numskull Games zuständig, der neben der normalen Version auch eine Collectors Edition ankündigte, die ihr bereits vorbestellen könnt.

