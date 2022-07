UK Charts: F1 22 verteidigt die Pole Position und Horizon bleibt auf Platz 2

Auch in der zweiten Woche nach dem Release belegt "F1 22" den Spitzenplatz in den britischen Charts. Zudem verkauft sich "Horizon Forbidden West" weiterhin solide und bleibt daher auf Platz zwei.

Nach der Veröffentlichung am 28. Juni stieg „F1 22“ in den britischen Retail-Charts ganz vorne ein. Und auch in dieser Woche kann die Rennsimulation den ersten Platz behaupten. Ähnliches gilt für Sonys Action-RPG „Horizon Forbidden West“, das seit mittlerweile seit drei Wochen Rang zwei belegt. Bei fast allen Exemplaren handelt es sich um die PS5-Version, was sich durch das angebotene Hardware-Bundle erklären lässt.

Auf dem dritten Platz hat sich ebenfalls nichts verändert: Hier verweilt nach wie vor „Nintendo Switch Sports“. Somit wird das Siegerpodest von den gleichen Spielen wie in der vorherigen Woche gebildet.

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ ist um drei Plätze nach hinten gerutscht. Somit befindet sich das humorvolle Action-Adventure nun auf dem siebten Rang. „FIFA 22“ hingegen bleibt auf dem sechsten Platz.

Mit „Klonoa Phantasy Reverie Series“ ist genau eine Neuerscheinung vertreten. Die Videospielsammlung beansprucht den fünften Platz für sich. Fast die Hälfte der Verkäufe sind durch die PS4- und PS5-Besitzer zustandegekommen.

Ansonsten werden die Charts wieder einmal stark von Nintendo dominiert: Bei der Hälfte der aufgelisteten Spiele handelt es sich um Switch-Produktionen.

Die Top 10 in der Übersicht

F1 22 Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Klonoa Phantasy Reverie Series FIFA 22 LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Pokémon Legends: Arceus Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch)

