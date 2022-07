SaGa Frontier 2: Release bereits 2022? Händler listet Remaster zum RPG-Klassiker

Schon kurz nach der Veröffentlichung von „SaGa Frontier Remastered“ im vergangenen Frühjahr machte das Gerücht die Runde, dass auch der zweite Ableger der klassischen Rollenspielserie neu aufgelegt werden soll.

Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch einen Produkteintrag des Händlers Play Asia. Hier wird darauf hingewiesen, dass „SaGa Frontier 2 Remastered“ in Japan ab dem 25. August 2022 für die PlayStation 4 und die Switch erhältlich sein wird. Sollten sich die Angaben des Händlers bewahrheiten, dann können wir wohl davon ausgehen, dass auch die Spieler und Spielerinnen in Europa beziehungsweise Nordamerika zeitnah mit der Neuauflage versorgt werden.

Eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Square Enix steht allerdings noch aus.

Ein Klassiker steht vor seinem Comeback

„Saga Frontier 2“ setzte seinerzeit auf eine stimmige Kombination aus handgezeichneten Hintergründen sowie einem atmosphärischen Soundtrack. Zu den spielerischen Besonderheiten gehörte die Tatsache, dass das Rollenspiel sowohl Freiheit als auch Linearität ineinander vereint. Mit dem Multi-Szenario-System wird es euch ermöglicht, selbst zu entscheiden, welchem Szenario ihr als nächstes nachgehen möchtet, während sich die Wege der verschiedenen Helden kreuzen.

„Ergänzt wird diese Funktion durch drei innovative Kampfmodi: Duell, Team und Strategisch. Je nach ausgewähltem Modell kann der Spieler einen einzelnen Charakter, ein Team oder mehrere Einheiten steuern, um in Kämpfen zu kämpfen, was den Kampfsequenzen Tiefe und Präzision verleiht“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Warten wir die offizielle Ankündigung von „SaGa Frontier 2 Remastered“ durch Square Enix ab.

Quelle: Play Asia

