EA Play: Für 99 Cent einen Monat lang testen

Nachdem Klingeltöne im Sparabo vor etwa zwei Jahrzehnten ihren Höhepunkt feierten, sind Abos wieder im Alltag der Konsumenten angekommen. Auch Electronic Arts bietet mit EA Play einen vergleichbaren Dienst an, wenn auch mit weniger nerviger Werbung.

Falls ihr den EA-Dienst einmal ausprobieren möchtet, bietet ein aktuelles Angebot die Möglichkeit dazu. Einen Monat lang könnt ihr zum Preis von 99 Cent auf sämtliche Inhalte von EA Play zugreifen. Regulär schlägt die Monatsmitgliedschaft mit 3,99 Euro zu Buche. Verfügbar ist das Angebot bis zum 4. August 2022.

In Anspruch nehmen könnt ihr den 99 Cent-Probemonat direkt im PlayStation Store.

Mitgliedschaft monatlich kündbar

Nehmt ihr das Sparangebot in Anspruch, schließt ihr ein reguläres Abo ab, was allerdings halb so wild ist. Denn EA Play kann monatlich gekündigt werden, sodass euch keine weiteren Kosten entstehen, wenn ihr von dieser Möglichkeit rechtzeitig Gebrauch macht.

Lasst ihr das Abo hingegen laufen, werden nach den 30 Tagen der rabattierten Mitgliedschaft 3,99 Euro pro Monat fällig, was sich weniger rechnet. Alternativ kann der Dienst für 24,99 Euro pro Jahr in Anspruch genommen werden. Eine Anleitung, die euch durch die Kündigung führt, findet ihr auf der verlinkten Supportseite.

Zu den Bestandteilen einer EA Play-Mitgliedschaft gehören:

Vorabzugang zu ausgewählten Neuerscheinungen, mit bis zu 10 Stunden Spielzeit

Unbegrenzter Zugriff auf The Play List

10 Prozent Rabatt bei digitalen EA-Einkäufen

EA Play gewährt euch einen Zugriff auf zahlreiche Spiele. Dazu gehören unter anderem „FIFA 22“, „F1 2021“, „Madden NFL 22“, „Need for Speed Hot Pursuit“, „Rocket Arena“, „Star Wars Jedi Fallen Order“, „It Takes Two“ und viele weitere Games, die ihr auf dieser Seite auflistet findet.

