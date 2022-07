Die Sims 4: Sims wollen jetzt leider ihre Verwandten daten

Das letzte Update zu „Die Sims 4“ brachte anscheinend einige unvorhergesehene Probleme mit sich. Nicht nur kann es vorkommen, dass die eigenen Sims in Minuten altern, sie könnten auch romantische Gefühle für ihre eigenen Verwandten entwickeln.

Aufruhr in der „Sims 4“-Community: Electronic Arts und Maxis haben im Vorfeld der nächsten Erweiterung ein kostenloses Update für die Simulation veröffentlicht, das sich mit den sexuellen Neigungen beschäftigen soll. Damit sollte es mehr Variation in der Gefühlswelt der Sims geben. Doch anscheinend wurde dabei einiges durcheinandergewirbelt, denn die Spieler berichten von einigen kuriosen Bugs.

Wenn die Oma ihren Sohn daten will

Über das kostenlose Update sollte das Feature „Sexuelle Neigung“ ins Spiel implementiert werden. Damit sollten die Sims in „Die Sims 4“ mehr Möglichkeiten in ihrer Gefühlswelt erhalten. So gibt es nun diese Erfahrungen:

gleich- oder andersgeschlechtliche Anziehung

körperliche, aber keine romantische Anziehung

Romantische, aber keine körperliche Anziehung

Gar keine Anziehung

Über Interaktionen mit anderen Sims mit der eigenen Anziehung experimentieren

Der Patch brachte jedoch auch ein paar ernste Fehler mit sich. So sorgt ein Bug etwa dafür, dass die Charaktere innerhalb von Minuten altern. Dieser Fehler scheint Spieler zu betreffen, die die Optionen kurze und lange Lebensspanne für ihre Haushalte verwenden. Die normale Lebensdauer der Sims scheint nicht betroffen zu sein.

Darüber hinaus soll es einen weiteren Bug geben, bei dem sich die Sims wünschen, eine romantische Beziehung mit ihren nahen Verwandten einzugehen. Es sieht so aus, als hätte man bei den romantischen Wünschen vergessen, Sims auszuschließen, die familiäre Bindungen haben. Ein Nutzer auf Reddit hatte ein Bild von seiner netten Sims-Oma gepostet, die nun den Wunsch hat, ihren Sohn zu fragen, ob er ihr fester Freund werden will.

Zum Glück sind sich die Entwickler der Probleme bereits bewusst. Sowohl der Alterungs-Bug als auch der Romantik-Bug werden derzeit untersucht und sollen so schnell wie möglich behoben werden. Spieler, bei denen der Alterungs-Bug auftritt, sollten bis zu dem Fix mit der normalen Lebensdauer der Sims spielen oder einen neuen Spielstand erstellen, raten die Entwickler.

