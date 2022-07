Die Sims 4: Sexuelle Neigungen werden mit einem Update erweitert

Auch in "Die Sims 4" fühlen sich die Bewohner voneinander angezogen. Mit einem neuen Update sollen im laufenden Monat mehr Variationen hinzukommen.

Electronic Arts und Maxis haben für „Die Sims 4“ ein weiteres Update angekündigt, das ein wenig mehr Diversität in die Lebenssimulation bringt.

Im Laufe des Monats soll mit der Aktualisierung das Feature „Sexuelle Neigung“ implementiert werden. Damit werden Änderungen an der gegenseitigen Anziehungskraft der Sims vorgenommen.

Folgende Erfahrungen können den Sims ermöglicht werden:

gleich- oder andersgeschlechtliche Anziehung

körperliche, aber keine romantische Anziehung

Romantische, aber keine körperliche Anziehung

Gar keine Anziehung

Über Interaktionen mit anderen Sims mit der eigenen Anziehung experimentieren

Das neue Feature „Sexuelle Neigung“ wird zeitgleich mit der Veröffentlichung des Highschool-Jahre-Erweiterungspack über ein Basisspiel-Update in das „Erstelle einen Sim“-Menü integriert

„Inklusion ist seit mehr als 22 Jahren ein zentraler Wert von Die Sims. Und das diverse Entwicklerteam präsentiert dieses Feature stolz als ein Spiegelbild der Welt, in der wir leben und als Spiegelbild der Arten und Weisen, wie wir miteinander interagieren und Erfahrungen sammeln“, so die Macher.

Das Team sei davon überzeugt, dass das Thema der sexuellen Neigung „wichtig, komplex sowie eigen ist und Einfluss darauf nimmt, wie die Menschen die Welt erleben und Gemeinschaften gebildet werden“.

Unterstützung bei der Implementierung gab es von den gemeinnützigen Organisationen It Gets Better und GLAAD, die für „Die Sims 4“ laut Hersteller eine „detailreiche und konstruktive Option“ für Spieler geschaffen haben, um mit den „verschiedenen Formen der sexuellen Neigung ihrer Sims experimentieren“ zu können.

Weitere Details zu diesem Thema könnt ihr in einem aktuellen Entwicklertagebuch nachlesen.

