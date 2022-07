Star Ocean The Divine Force: D.U.M.A. im neuen Trailer vorgestellt

Das Rollenspiel "Star Ocean: The Divine Force" zeigt sich in einem neuen Trailer, der uns die Kreation D.U.M.A. mit ihren einzigartigen Fähigkeiten vorstellt.

Square Enix und das zuständige Entwicklerstudio tri-Ace haben einen neuen Trailer zu dem kommenden Rollenspiel „Star Ocean: The Divine Force“ veröffentlicht, der einen zweiten Missionsbericht umfasst.

Das Schicksal der Galaxis liegt in euren Händen

Damit hat man D.U.M.A. vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine ungewöhnliche Kreation, die mit einer überlegenen Intelligenz und Selbsterkenntnis ausgestattet ist. Mit „Vanguard Assault“ kann D.U.M.A. wiederum eine Vielzahl an Fähigkeiten einsetzen. Darunter finden sich ein Flugmodus, ein Umgebungsscan und mehr.

In dem neuen Abenteuer werden die Spieler zwei unterschiedliche Protagonisten erleben: Raymond und Laeticia. Während Raymond einer fortschrittlichen Zivilisation entstammt und der Captain des Weltraumhandelsschiffs Ydas ist, ist Laeticia eine Ritterprinzessin eines Königreichs auf einem unterentwickelten Planeten. Ihr Aufeinandertreffen wird das Schicksal der Galaxis verändern.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite zum Spiel: „Ihr dürft wählen, welchen der beiden Helden ihr kontrollieren wollt, und abhängig von euren Entscheidungen verändern sich die Ereignisse, die sich im Verlauf der Story zutragen, und auch die Verbündeten, die euch im Lauf des Abenteuers den Rücken freihalten werden. Natürlich werdet ihr nach Abschluss des Spiels mit dem einen Protagonisten einen weiteren Durchlauf mit dem anderen Charakter starten wollen, um all die Story-Wendungen zu Gesicht zu bekommen, die noch im Spiel stecken.“

„Star Ocean: The Divine Force“ wird am 27. Oktober 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) erscheinen.

