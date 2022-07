Season – A letter to the future: Fahrradabenteuer auf 2023 verschoben

Season – A letter to the future:

Der Fahrrad-Roadtrip "Season: A letter to the future" muss verschoben werden. Deshalb richtete sich das Scavengers Studio mit einem Statement an die Fans.

Der Release von "Season: A letter to the future" verzögert sich.

Eigentlich war geplant, das Fahrradabenteuer noch im Jahr 2022 auf den Markt zu bringen. Jetzt musste das zuständige Entwicklerstudio allerdings eingestehen: Aus diesem Vorhaben wird nichts mehr.

Wohlbefinden der Mitarbeiter ist wichtiger

In einer heute veröffentlichten Nachricht erklärt das Scavengers Studio, warum die Verschiebung notwendig ist:

„In diesem Sinne haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, das Veröffentlichungsfenster auf Q1 2023 zu verschieben. Wir wollen sicherstellen, dass wir in der Lage sind, auf Qualität zu setzen, ohne dass dies das Wohlbefinden unseres Teams beeinträchtigt. SEASON war für das Team immer eine Herzensangelegenheit, und diese zusätzliche Zeit wird es uns ermöglichen, das Spiel zu polieren und zu verfeinern, um es zu dem besonderen Erlebnis zu machen, das wir uns vorgenommen haben.

Auch bei diesem Projekt wird also zusätzliche Zeit gebraucht, um die Qualität sicherzustellen, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden. Im restlichen Statement bedankt sich das Studio übrigens für die positiven Reaktionen auf den Trailer und die aufgebrachte Geduld.

„Season: A letter to the future“ befindet sich für PS5, PS4 und PC via Steam und Epic Games Store in Entwicklung.

Mit dem Fahrrad erkundet der Spieler eine surreale Welt, die vor dem Untergang steht. Auf eurer Reise deckt er viele Geheimnisse auf und erlebt das Ende der Zivilisation mit. All diese Erlebnisse müssen dokumentiert, fotografiert und aufgezeichnet werden.

