Season – A Letter to the Future: Gameplay-Trailer zum Fahrrad-Roadtrip veröffentlicht

Season - A Letter to the Future:

Mit einem Trailer wurde ein weiterer Blick auf den Fahrrad-Roadtrip "Season: A Letter to the Future" gewährt. Darüber hinaus wurde ein grober Erscheinungszeitraum festgelegt.

Die Verantwortlichen des Scavengers Studios haben die gestrige State of Play genutzt, um einen neuen Trailer zu „Season: A Letter to the Future“ zu präsentieren. Dabei hat man auch bekanntgegeben, dass das Abenteuer im Herbst 2022 neben der PlayStation 5 und dem PC auch für die PlayStation 4 erscheinen wird. Einen konkreten Termin nannte man jedoch noch nicht.

Das Ende von Zivilisationen

Hinter „Season: A Letter to the Future“ versteckt sich ein Abenteuer-Fahrrad-Roadtrip, der in der dritten Person erzählt wird. Mit den Augen einer jungen Frau erkundet man erstmals die Welt, sammelt Gegenstände und Erinnerungen, ehe die Welt von einer mysteriösen Katastrophe ausgelöscht wird.

Deshalb dokumentiert, fotografiert, malt und zeichnet das Leben auf, während man die eigenen Erinnerungen und Visionen dieser einsamen Fahrradreise gestaltet. Ihr seid diejenige, die die Schätze vor der Vergessenheit bewahrt. Dabei werdet ihr die Welt neu entdecken, in verschiedene Gesellschaften eintauchen und auch zahlreiche Geheimnisse erfahren.

Es erwartet einen eine surreale Version der Mitte des 20. Jahrhunderts, in der Jahrtausende ohne Fortschritte vergangen sind. Man wird den Grund für den letzten Zusammenbruch herausfinden und den Auslöser für den nächsten aufdecken müssen. Ihr werdet zum Zeitzeugen des letzten Atemzugs verschiedenster Kulturen.

Mit dem neuesten Trailer erhalten wir noch einmal einen Eindruck von „Season: A Letter to the Future“:

Weitere Meldungen zu Season: A Letter to the Future.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren