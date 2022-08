F1 22: Gratis-Update bringt weitere Rennstrecke in das Spiel

Codemasters und Electronic Arts haben mitgeteilt, dass mit dem Autodromo Internacional do Algarve, auch bekannt als Portimao, eine neue Rennstrecke in den Titel finden wird. Veröffentlicht werden soll sie am 2. August 2022.

Zudem bekommen Spieler von „F1 22“ voraussichtlich am 12. September 2022 den Shanghai International Circuit in China und können die Strecke anhand von „F1 22“-Filmmaterial, das mit Lewis Hamilton im diesjährigen W13-Auto aufgenommen wurde, noch einmal erleben.

„Wir wissen, dass unsere Spieler den Nervenkitzel lieben, auf mehr Rennstrecken zu fahren, und es gibt nicht viel Besseres als Portimao“, mein Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. „Portimao genießt hohes Ansehen und hat eine stolze Geschichte, und unsere Spieler werden die Herausforderung lieben, mit den für 2022 entworfenen Autos zum ersten Mal auf der ehrwürdigen Strecke zu fahren.“

Portimao kehrte für die Saisons 2020 und 2021 zurück. Die 4,684 km lange, hügelige Strecke bietet eine scharfe Abfahrt, bevor es in einer letzten Rechtskurve mit Vollgas auf die Ziellinie geht.

„F1 22“ erschien am 1. Juli 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Erste Updates sorgten in den vergangenen Wochen für Verbesserungen, darunter eine Aktualisierung, die den Titel auf die Version 1.06 anhob. Unter anderem wurden die Fahrzeuge damit mehr an die reale Saison angepasst.

„F1 22“ wartet mit der offiziellen Lizenz auf, sodass Spieler mit allen Teams und Fahrern der laufenden Formel 1-Saison um den Titel kämpfen können. Hinzu kamen verschiedene Neuerungen wie die Supercars, die in verschiedenen Modi auf ihren Einsatz warten. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer zur neuen Strecke anschauen:

