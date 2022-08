Sonic Frontiers: Präsentation auf der Gamescom 2022 bestätigt

Nachdem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren dazu führten, dass die Gamescom lediglich in einem digitalen Format stattfinden konnte, kehrt die Messe 2022 endlich zum Publikumsverkehr zurück.

Eingeleitet wird Europas führende Messe für Videospiele in diesem Jahr erneut vom „Opening Night Live“-Event, das von Geoff Keighley produziert und moderiert wird. Nachdem in dieser Woche bereits bestätigt wurde, dass im Zuge des Events nicht weniger als 30 Spiele gezeigt werden, kündigte Geoff Keighley nun einen weiteren Titel an.

Wie er bekannt gab, dürfen wir uns auf eine Präsentation von „Sonic Frontiers“ und somit auf frische Eindrücke und Details zum Open-World-Plattformer freuen.

Auch wenn diesbezüglich noch nichts bestätigt wurde, spekuliert die Community aktuell darauf, dass Sega und die Entwickler von Sonic Team das „Opening Night Live“-Event nutzten könnten, um endlich den finalen Releasetermin von „Sonic Frontiers“ zu enthüllen. Zwar tauchte in den Steam-Datenbanken kürzlich ein möglicher Releasetermin in Form des 8. November 2022 auf, bestätigt wurde der Termin bislang allerdings nicht. Stattdessen spricht Sega auch weiterhin nur von einer Veröffentlichung im Jahr 2022.

Die Geschichte von „Sonic Frontiers“ ist nach den Ereignissen von „Sonic Forces“ und „Team Sonic Racing“ angesiedelt. Euch verschlägt es in eine abwechslungsreiche offene Welt, in der laut Entwicklerangaben sowohl spannende Charaktere als auch zahlreiche Geheimnisse auf euch warten. Darüber hinaus bekommt Sonic erstmals einen Skilltree spendiert, mit dem es möglich sein wird, die verschiedenen Fähigkeiten des Protagonisten zu verbessern.

Weitere Meldungen zu „Sonic Frontiers“:

„Sonic Frontiers“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

It's true: @sonic_hedgehog is coming to @gamescom Opening Night Live!

Tune in live on Tuesday, August 23 for a world premiere new look and news about SONIC FRONTIERS during OPENING NIGHT LIVE!

Stream it anywhere at 8 pm CEST / 2p ET / 11a PT. pic.twitter.com/BqEIUkMD73

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022