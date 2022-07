Sonic Frontiers: Möglicher Releasetermin in der Steam-Datenbank aufgetaucht

Mit „Sonic Frontiers“ entsteht bei den Entwicklern von Sonic Team derzeit ein neuer Titel, mit dem das japanische Studio laut eigenen Angaben nicht weniger als das Ziel, die legendäre Franchise zu alter Stärke zurückzuführen, verfolgt.

„Sonic Frontiers“ setzt dabei auf einen Open-World-Ansatz und wird laut offiziellen Angaben eine gesunde Mischung aus den traditionellen Gameplay-Elementen der Reihe auf der einen und modernen Features auf der anderen Seite bieten. Nachdem Sega bisher nur davon sprach, dass der Open-World-Plattformer im Laufe des Jahres für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird, macht aktuell ein möglicher Releasetermin die Runde.

Die Rede ist vom 8. November 2022, der in den Datenbanken vom Steam entdeckt wurde.

Da eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sega noch aussteht, sollten die Angaben vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Von offizieller Seite ist weiterhin nur von einem Release im Jahr 2022 die Rede. Die Geschichte des neuen Plattformers setzt nach den Geschehnissen von „Sonic Forces“ und „Team Sonic Racing“ ein. Sonic und seine Freunde verschlägt es auf eine geheimnisvolle Insel, die von einer düsteren Bedrohung heimgesucht wird.

Weitere Details zur Geschichte von „Sonic Frontiers“ haben wir hier für euch zusammengefasst. Spielerisch wird „Sonic Frontiers“ auf eine Mischung aus der Erkundung der offenen Spielwelt, den „Sonic“-typischen Plattformer-Elementen sowie Kämpfen gegen allerlei Widersacher setzen. Komplette Neulinge dürfen sich dabei über verschiedene Helfen freuen, die ihnen unter anderem im Kampf unter die Arme greifen.

Weitere Meldungen zu „Sonic Frontiers“:

„Sonic Frontiers“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

Sonic Frontiers Details from SteamDB#SonicFrontiers

3rd-Party DRM (Denuvo)

Steam Achievements

Full controller support

Steam Cloud support

(Not confirmed, could be wrong)

Release date: November 8https://t.co/DvxOd5FMel

— Aozora (@TenioenaiSora) July 19, 2022