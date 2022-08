Apex Legends: Trotz #NoApexAugust – neuer Spielerrekord auf Steam

Der Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ wurde 2019 veröffentlicht und kann seitdem ein stetes Wachstum verzeichnen. Im Mai erst wurde bekanntgegeben, dass der Titel von Respawn Entertainment dem Publisher Electronic Arts mittlerweile einen Umsatz von über zwei Milliarden US-Dollar eingebracht hat.

Derzeit zeigen sich jedoch nicht wenige Spieler wegen anhaltenden technischen Problemen verärgert und rufen zum Boykott von „Apex Legends“ auf. Trotz des Widerstands konnte der Titel zu seiner kürzlich gestarteten Saison 14 auf Steams Spieleplattform Steam jedoch einen neuen Spielerrekord aufstellen.

Über 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Am 9. August wurde das neue Update für „Apex Legends“ veröffentlicht, das unter dem Motto „Gejagt“ steht. Gleichzeitig startete auch die nunmehr 14. Saison des Battle-Royale-Shooters. Zum Start der neuen Season versammelten sich auf Steam mehr Nutzer als je zuvor: mehr als 510.000 Spieler tummelten sich zur Hochzeit gleichzeitig auf den Servern.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Und das obwohl derzeit einige Spieler zum Boykott des Shooters aufrufen. Unter dem Hashtag #NoApexAugust sammeln sich einige Nutzer, die den Entwicklern ein Zeichen schicken wollen, indem sie den ganzen August über kein „Apex Legends“ spielen. Der Grund dafür seien die technischen Probleme, die den Shooter nicht nur auf dem PC, sondern besonders auch auf den Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X plagen sollen. Zudem lässt auch die lange versprochene Cross-Progression noch auf sich warten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Während die einen unter #NoApexAugust das Spiel boykottieren, feiern die anderen Spieler den neuen Nutzerrekord. So geben einige an, dass sie noch nie so viel Spaß in „Apex Legends“ hatten, wie mit der gerade gestarteten Season 14. Andere machen sich darüber lustig, dass zum Boykott aufgerufen wurde, aber anscheinend doch alle Spieler auf den Servern zu finden sind. „Es war sowieso ein Hashtag zum Fremdschämen“, antwortete ein Nutzer darauf.

Quelle: Reddit, GameSpot

Weitere Meldungen zu Apex Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren