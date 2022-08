Rumbleverse: Drop In, Throw Down – kostenloser Brawler ab sofort verfügbar

Seit heute kann „Rumbleverse“ auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC kostenlos heruntergeladen werden. Von Iron Galaxy Studios, dem zuständigen Entwickler, wird der Titel als Brawler Royale bezeichnet. Es handelt sich nämlich um ein Battle Royale-Spiel, in dem ihr statt Schusswaffen die Fäuste sprechen lässt.

Bunte Prügel-Action wird geboten

Von der Optik her scheint sich das Entwicklerteam an „Fortnite“ orientiert zu haben. Geboten wird ein bunter Comic-Look, in dem die Spieler mit abgefahrenen Figuren gegeneinander antreten. Zudem können wie im Vorbild verschiedene Tanz-Moves ausgeführt werden. Für alle Charaktere gibt es übrigens zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, um ein individuelles Aussehen zu kreieren.

Wer direkt zum Launch ein paar Outfits erwerben möchte, kann wahlweise das Starter Pack oder das Founder’s Pack erwerben. Als Bonus dazu gibt es 600 beziehungsweise 2000 Brawlla Bills.

Die beiden Startmodi wurden bereits gestern vorgestellt. Die erste Zeit können die Spieler in Duos gegeneinander antreten und sich zusätzlich in einem Free Mode austoben.

Bis die erste Season startet, müssen sich die Spieler nur eine Woche lang gedulden. Am 18. August geht es los. Wie es üblich ist, führt Iron Galaxy Studios damit einen Battle Pass und ein paar weitere Inhalte ein.

Auf der offiziellen Webseite erfahrt ihr weitere Details zu „Rumbleverse“. Schaut euch aber jetzt erst einmal den Launch-Trailer an:

