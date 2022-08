Marvel’s Spider-Man Remastered: Startet auf dem PC etwas schwächer als God of War

Mit der bereits für die PlayStation 5 erhältlichen Remastered-Version des Action-Titels „Marvel’s Spider-Man“ fand in der vergangenen Woche ein weiterer erfolgreicher PlayStation-Titel den Weg auf den PC.

Nachdem die PC-Portierung sowohl von den Kritikern als auch der Community sehr positiv aufgenommen wurde, lassen erste Zahlen vermuten, dass „Marvel’s Spider-Man Remastered“ auf dem PC etwas schwächer startete als „God of War“. Während es das Abenteuer von Kratos und Atreus auf Steam zu Spitzenzeiten auf rund 73.500 gleichzeitige Spieler beziehungsweise Spielerinnen brachte, liegt der Spitzenwert bei „Marvel’s Spider-Man Remastered“ aktuell bei 64.893 Nutzern.

Zum Vergleich: Die Spitzenwerte von „Horizon: Zero Dawn“ und „Days Gone“ lagen auf Steam bei 56.557 beziehungsweise 27.450 aktiven Spielern und Spielerinnen gleichzeitig.

Für die PC-Version von „Marvel’s Spider-Man Remastered“ waren die Entwickler und Portierungs-Experten von Nixxes Software verantwortlich, bei denen sich die Verantwortlichen von Insomniac Games in einem aktuellen Statement bedankten.

„Wir danken unserem PlayStation Studios-Partnerstudio Nixxes Software für die vollständige Optimierung von Marvel’s Spider-Man Remastered und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales für PC“, kommentierte Ryan Schneider, Head of Franchise Strategy & Studio Relations bei Insomniac Games, den PC-Release.

Jurjen Katsman, Gründer und Senior Director of Development von Nixxes, sagte über die Arbeit an dem Projekt: „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit mit Insomniac bei der Marvel’s Spider-Man-Serie und der gemeinsamen Unterstützung unserer Teams. Vor allem ihr Engagement für Qualität ist inspirierend.“

Während „Marvel’s Spider-Man Remastered“ ab sofort für den PC erhältlich ist, folgt die PC-Portierung von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ im Herbst dieses Jahres.

So far looks like Spider-Man Remastered will be the 2nd Biggest Launch for PlayStation Studios on Steam / PC. God of War may get to keep the crown

All-Time Peak Concurrent Players

• God of War – 73,529

• Spider-Man – 64,893

• Horizon Zero Dawn – 56,557

• Days Gone – 27,450 pic.twitter.com/wm1gwXO3j6

— Benji-Sales (@BenjiSales) August 13, 2022