Hogwarts Legacy: Lässt sich in der Gamescom-Woche blicken

Geoff Keighley hat bestätigt, dass das kürzlich verschobene „Hogwarts Legacy“ von Portkey Games und Avalanche Software im Rahmen der Eröffnungsshow zur Gamescom 2022 zu sehen sein wird.

Dem Produzenten und Moderator zufolge darf auf dem Opening Night Live-Event ein „exklusiver neuer Blick auf Hogwarts Legacy“ geworfen werden. Ob ein simpler Trailer gezeigt wird oder Zuschauer Gameplay-Szenen zu Gesicht bekommen werden, ließ Keighley offen.

Don’t miss an exclusive new look @HogwartsLegacy during @gamescom Opening Night Live next Tuesday, August 23. Streaming live everywhere at 8p CEST/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/mMnAabFv7y — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 16, 2022

„Hogwarts Legacy“ befindet sich für PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One in der Entwicklung. Allerdings wird der Launch später als bisher erwartet über die Bühne gehen. Denn kürzlich kam es zu einer Verschiebung in den Februar 2023, nachdem zuvor ein Launch vor Weihnachten 2022 angepeilt wurde.

In der Begründung hieß es, dass die Entwickler die Absicht haben, die bestmögliche Spielerfahrung zu veröffentlichen. Weitere Gründe wurden zunächst nicht genannt.

In „Hogwarts Legacy“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines Schülers im fünften Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, wo sie gegen dunkle Zauberer, Kobolde und andere fantastische Kreaturen kämpfen müssen.

Im Gegensatz zur „Harry Potter“-Reihe ist „Hogwarts Legacy“ im Jahr 1800 angesiedelt. Der Protagonist besitzt den Schlüssel zu einem „uralten Geheimnis, das die Welt der Zauberer zu zerreißen droht“. Während des Abenteuers treffen Spieler auf bekannte Gesichter wie den fast kopflosen Nick, die dicke Dame und Peeves, während der Unterricht besucht, Zaubertränke gebraut und mit Mitschülern kommuniziert wird.

Opening Night Live wird am 23. August ausgestrahlt

Falls ihr Opening Night Live samt „Hogwarts Legacy“ verfolgen möchtet: Die Show startet am 23. August 2022 um 20 Uhr. Rund zwei Stunden lang möchte Keighley mehr als 30 Spiele vorstellen. Die Veranstaltung kann dank eines Livestreams zu Hause verfolgt werden. Ebenfalls werden Tickets für eine Teilnahme vor Ort verkauft. Sie schlagen mit 29 Euro zu Buche.

