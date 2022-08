Hogwarts Legacy: Entwickler zeigen eine Zwischensequenz und den Charakter-Editor

Im Rahmen der "Autodesk Vision Series"-Präsentation zeigten verschiedene Entwickler, wie die Technologien von Autodesk in der Entwicklung von Videospielen eingesetzt werden. Gezeigt wurde unter anderem eine Zwischensequenz aus "Hogwarts Legacy".

Mit „Hogwarts Legacy“ auf der einen und dem Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ auf der anderen Seite hat der Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment gleich zwei heiße Eisen für das diesjährige Weihnachtsgeschäft im Feuer.

Doch während „Gotham Knights“ bereits für eine Veröffentlichung am 25. Oktober 2022 bestätigt wurde, ist bei „Hogwarts Legacy“ bisher nur von einem Release in diesem Jahr die Rede. Ungeachtet der Tatsache, dass zu einem möglichen Releasetermin weiter geschwiegen wird, nutzten die Entwickler von Avalanche Software die „Autodesk Vision Series“-Präsentation, um auf die Art und Weise einzugehen, wie die Technologien von Autodesk in „Hogwarts Legacy“ zum Einsatz kommen.

Im Zuge des Ganzen zeigte Avalanche Software eine neue Zwischensequenz und ermöglichte uns zudem einen Blick auf den Charakter-Editor des magischen Abenteuers.

Erfolgt der Release im Dezember?

Vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass „Hogwarts Legacy“ im Winter für den PC und die Konsolen veröffentlicht werden könnte. Genauer gesagt am 6. Dezember 2022. So berichteten Spieler und Spielerinnen, die das offizielle Artbook zum Open-World-Titel vorbestellt haben, dass sie von Amazon UK benachrichtigt wurden, dass das besagte Artbook ab dem 6. Dezember 2022 erhältlich sein wird.

Daher wird spekuliert, dass „Hogwarts Legacy“ am gleichen Tag erhältlich sein dürfte. Die Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive Entertainment und Avalanche Software wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um den möglichen Releasetermin bisher jedoch nicht äußern. Sollten eine offizielle Stellungnahme oder gar eine Bestätigung der Veröffentlichung Anfang Dezember folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Hogwarts Legacy befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird euch erstmals die Möglichkeit bieten, die Welt von Hogwarts, die von einer dunklen Macht bedroht wird, in der Rolle eines selbst erstellten Charakters zu erkunden.

