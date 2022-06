Hogwarts Legacy: Kurzer Gameplay-Clip zeigt verbesserte Animation

Zu "Hogwarts Legacy" wurde ein kurzer Gameplay-Schnipsel veröffentlicht, der verdeutlicht, dass an den Animationen des Titels weiterhin Hand angelegt wird.

„Hogwarts Legacy“ schreitet gemächlich der Veröffentlichung in diesem Jahr entgegen. Im Zuge einer State of Play wurde der Titel anhand von Gameplay-Szenen präsentiert, die allerdings an einigen Stellen einen weniger überzeugenden Eindruck machten.

Dass mit der Entwicklung und Optimierung längst nicht Schluss ist, verdeutlicht der Avalanche Community Director Chandler Wood auf Twitter, wo er ein Video zeigt, in dem ein benutzerdefinierter Protagonist in einer offenen Siedlung herumläuft. Zu sehen ist in diesem Clip, wie die knöchellange Hufflepuff-Robe des Charakters recht authentisch hinter ihm herweht und sein Schal auf seine plötzlichen Richtungsänderungen reagiert.

Verdeutlicht werden soll mit dem Video zu „Hogwarts Legacy“ unter anderem, dass die Animationen seit der Gameplay-Präsentation überarbeitet und poliert wurden, was vermuten lässt, dass WB Games Avalanche konstruktiv auf das Feedback reagiert hat. Ob die Animationen im gesamten Spiel ähnlich überzeugen können, werden wir erst nach dem Launch erfahren. Nachfolgend könnt ihr euch den kurzen Clip anschauen:

Rest assured, robe physics are alive and well! pic.twitter.com/iPouTmWYYv — Chandler Wood (@FinchStrife) June 13, 2022

„Hogwarts Legacy“ ist ein Open-World Action-Rollenspiel, das in der Welt spielt, die in den „Harry Potter“-Büchern enthüllt wurde. Spieler begeben sich auf eine Reise durch vertraute und neue Schauplätze, während seltsame Tierwesen erforscht und entdeckt werden. Gleichzeitig gilt es, den Charakter anzupassen, Tränke zu brauchen, Zaubersprüche zu meistern, Talente zu verbessern und ein echter Zauberer zu werden.

Im Verlauf der Handlung lernen die Spieler Hogwarts im 19. Jahrhundert kennen. Als Schüler, der den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis besitzt, das die Welt der Zauberei auseinander zu reißen droht, gilt es, verschiedene Herausforderungen zu bestehen.

„Hogwarts Legacy“ erscheint in der Weihnachtssaison 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Mehr zu „Hogwarts Legacy“ findet sich in unserer wachsenden Themen-Übersicht zum Spiel.

