Hogwarts Legacy: Hochsommer & Regen – ASRM-Videos liefern Eindrücke aus der Spielwelt

Nachdem uns in den letzten Monaten mehrfach versichert wurde, dass „Hogwarts Legacy“ definitiv noch 2022 erscheinen soll, räumten Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von WB Games Montreal vor wenigen Tagen ein, dass sich der Titel leider auf 2023 verschiebt.

Als kleines Trostpflaster stellte das kanadische Studio zum Abschluss der Woche zwei ASMR-Videos zu „Hogwarts Legacy“ bereit. Diese zeigen neben einem heißen Sommertag eine verregnete Frühlingsnacht und liefern euch sowohl optische als auch akustische Eindrücke aus der Spielwelt von „Hogwarts Legacy“.

Frische Spielszenen dürften in den kommenden Tagen folgen, da kürzlich bestätigt wurde, dass „Hogwarts Legacy“ im Rahmen des „Opening Night Live“-Events am Dienstag Abend, den 23. August 2022 vorgestellt wird.

Entwickler versprechen die bestmögliche Spielerfahrung

Nachdem bisher von einem Release in diesem Jahr gesprochen wurde, gaben Warner Bros. Interactive Entertainment und WB Games Montreal kürzlich bekannt, dass „Hogwarts Legacy“ mittlerweile für eine Veröffentlichung am 10. Februar 2023 vorgesehen ist. Offiziellen Angaben zufolge möchten die Entwickler die zusätzliche Zeit für den finalen Feinschliff nutzen, um euch zum Release die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern.

Die Geschichte von „Hogwarts Legacy“ setzt im späten 19 Jahrhundert ein und verfrachtet euch in die offene Welt von Hogwarts, die ihr erstmals in der Rolle eines selbst erstellten Magiers beziehungsweise einer eigenen Magierin erkunden könnt. Im Laufe eures Abenteuers seht ihr euch mit einer dunklen Bedrohung konfrontiert und könnt selbst entscheiden, ob ihr eure Kräfte für das Gute einsetzt oder euch an einer Verschwörung beteiligt, die Hogwarts ins Chaos zu stürzen droht.

„Hogwarts Legacy“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung. Im Fall der Switch-Version gilt zu beachten, dass diese im Gegensatz zu den anderen Fassungen nicht im Februar 2023 erscheint. Stattdessen ist hier von einem Release zu einem späteren Zeitpunkt die Rede.

