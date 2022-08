Marvel’s Avengers: Der Winter Soldier wurde offiziell bestätigt

Vor wenigen Monaten hatte Square Enix unter anderem das Entwicklerstudio Crystal Dynamics mit all seinen Marken an die Embracer Group veräußert, wodurch auch das Superheldenabenteuer „Marvel’s Avengers“ den Besitzer wechselte. Nichtsdestotrotz halten die Verantwortlichen an dem Live-Service-Game fest und planen in nächster Zeit weitere Inhalte zu veröffentlichen.

Kriegszone, Ausrüstung und Held

Crystal Dynamics hat inzwischen verraten, dass man im September das Update 2.6, mit dem unter anderem die neue Kriegszone „No Rest for the Wicked“ in Spiel kommen wird, veröffentlichen wird. Dabei hat Monica M.O.D.O.K. aus der Bucht San Franciscos geborgen, um ihn wiederzubeleben. Selbstverständlich ruft dies einmal mehr die Helden auf den Plan, wobei es auch Aktualisierungen für diese geben wird, damit man das Gefühl hat, dass sie aus den Seiten eines Comicbuchs gesprungen kommen.

Nach dem Update 2.6 soll auch eine neue Omega-Bedrohung erscheinen, die in AIMs Klonlabor hinzugefügt wird. Neue Ausrüstung, eine erhöhte Machtstufe und ein weiterer Held werden ebenfalls auf die Spieler warten. Laut der Roadmap wird James Buchanan „Bucky“ Barnes, auch bekannt als der Winter Soldier, in „Marvel’s Avengers“ an die Seite seines besten Freundes Steve Rogers zurückkehren.

Allerdings hat Crystal Dynamics noch keinen konkreten Termin zu der Veröffentlichung der neuen Inhalte verraten. Sobald entsprechende Details verraten werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

