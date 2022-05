Marvel’s Avengers: Blickt nach Aufkauf durch Embracer Group in eine ungewisse Zukunft

Am vergangenen Montag hatte Square Enix bekanntgegeben, dass man die westlichen Entwicklerstudios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal mitsamt ihrer Marken für 300 Millionen US-Dollar an die Embracer Group verkaufen wird. Neben „Tomb Raider“, „Deus Ex“, „Thief“ und auch „Legacy of Kain“ hatten die Studios zuletzt vor allem die beiden Actiontitel „Marvel’s Avengers“ und „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erschaffen.

Wie geht es weiter?

Nun stellt sich die Frage, wie vor allem die Zukunft des Games-as-a-Service-Titels „Marvel’s Avengers“ aussehen wird. Wird die Embracer Group weiterhin Inhalte für das Abenteuer veröffentlichen, das von Square Enix öffentlich als kommerzielle Enttäuschung betitelt wurde?

In dem Fall ist die Sache nicht so einfach. Wie Lars Wingefors, Geschäftsführer der Embracer Group, im Rahmen einer Investorenkonferenz betonte, benötigt man für einige Titel noch eine externe Zustimmung. Im Wortlaut heißt es:

„Alle Spiele, die von diesen Studios entwickelt wurden, sind in der Transaktion enthalten. Jedoch werden einige externe Zustimmungen von externen Partnern benötigt, um diese Transaktion abzuschließen und potentielle Lizenzgeber, wie sie hier erwähnen, könnten eine der benötigten Zustimmungen sein. Ich erwarte nicht, dass irgendeine bedeutende kommerzielle Vereinbarung bezüglich der Studios oder diese Transaktion von den Behörden oder Geschäftspartnern abgelehnt werden. Jedoch bleibt dies abzuwarten. Ich denke, dass ihre Fragen auf die zwei existierenden Spiele abzielte und ob diese weiterhin bearbeitet werden, auf ihnen aufgebaut wird oder sich von den bestehenden Plänen in Zukunft unterscheiden werden. Und ich denke, dass dies der Kommentar ist, den ich ihnen diesbezüglich geben kann.“

Des Weiteren betonte Wingefors, dass man noch den Abschluss des Deals abwarten müsse, um weitere Aussagen zu den Marken und den Studios treffen zu können. Voraussichtlich wird die Transaktion zwischen Juli und September 2022 abgeschlossen. Dementsprechend wird auch die Zukunft von „Marvel’s Avengers“ bis dahin weiterhin unbestimmt bleiben.

Deshalb werden auch die Spieler weiterhin Geduld haben müssen, ehe sie erfahren, wie es mit dem Superheldenabenteuer weitergehen wird. Sobald entsprechende Details genannt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

