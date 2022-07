Marvel’s Avengers: Leak im Entwickler-Stream? Offenbar nächste Heldin bestätigt

In einem aktuellen Statement versprach Crystal Dynamics‘ Design-Lead Brian Waggoner in dieser Woche, dass der Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ auch weiterhin mit neuen Updates und Inhalten unterstützt werden soll.

Ergänzend zu diesen Aussagen war Waggoner in einem offiziellen Entwickler-Livestream von Xbox zu Gast, in dem offenbar einer der nächsten Helden, die Einzug in „Marvel’s Avengers“ halten werden, bestätigt wurde. Die Rede ist von She-Hulk, die bereits seit März immer wieder durch die Gerüchteküche geistert.

Neue Nahrung erhielten die Spekulationen durch den Host „Techniq“, der darauf hinwies, dass seine Schauspiellehrerin derzeit damit beschäftigt ist, She-Hulk für „Marvel’s Avengers“ zu vertonen.

Eine Aussage, die Brian Waggoner offenbar kalt erwischte. So machte Crystal Dynamics‘ Design-Lead zunächst ein überraschtes Gesicht, ehe er versuchte, die Wogen ein wenig zu glätten. Wie Waggoner ausführte, wurden bisher weder She-Hulk noch andere Charaktere offiziell angekündigt. Daher bittet er die Community um ein wenig Geduld und verspricht, dass die entsprechenden Ankündigungen vorgenommen werden, sobald die Zeit dafür reif ist.

Angesichts der Hinweise der letzten Monate gilt aber ohnehin als sicher, dass She-Hulk wohl pünktlich zum Start der neuen TV-Serie den Weg in „Marvel’s Avengers“ finden wird. Darüber hinaus wies Waggoner in dieser Woche darauf hin, dass zudem ein komplett neuer Held geplant sei, mit dem die Entwickler von Crystal Dynamics in der Welt von „Marvel’s Avengers“ für frischen Wind sorgen möchten. Näher ins Detail ging Waggoner diesbezüglich aber nicht.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

You may look at this clip and say, „See? That’s exactly why we don’t talk about what’s far into the future, because plans change and it’s embarrassing to have those conversations,“ or you can be excited to have found an avenue through which people WANT to talk about your game. pic.twitter.com/AuKHDrS4sW

— Miller (@mmmmmmmmiller) July 5, 2022