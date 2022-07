Marvel’s Avengers: Entwickler stellen neuen Held und mehr in Aussicht

Erst vor wenigen Tagen fand mit The Mighty Thor eine weitere spielbare Heldin den Weg in den Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“.

Ergänzend zum Release der neuen Heldin sprachen die Entwickler von Crystal Dynamics über die Zukunft von „Marvel’s Avengers“ und gingen in Person von Design-Lead Brian Waggoner auf die nächsten geplanten Inhalte ein. Wie Waggoner versprach, setzt Crystal Dynamics auch nach der Übernahme durch die schwedische Embracer-Group auf eine langfristige Unterstützung des Superhelden-Spektakels.

Zudem wies Waggoner darauf hin, dass sowohl weitere spielbare Helden als auch neue Geschichten geplant sind, die darauf warten, von den Entwicklern erzählt zu werden.

Näher ins Detail ging Waggoner hinsichtlich der kommenden Inhalte zwar nicht, deutete allerdings an, dass sich die Spieler und Spielerinnen unter anderem über War Machine sowie einen komplett neuen Helden freuen dürfen, der offenbar eigenes für „Marvel’s Avengers“ entworfen wurde. „Ich höre das oft. Ich werde nicht lügen“, so Waggoner.

„War Machine ist mein Lieblings-Marvel-Charakter. Seit Jahren und Jahren. Er war der erste Held, den ich für Marvel Heroes entworfen habe, und die Spieler haben ihn geliebt. Ich halte ihn so nah an meinem Herzen, dass ich ihn gerne hinzufügen würde, aber es ist jetzt ein wenig einschüchternd.“

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers:

Wann mit der offiziellen Enthüllung beziehungsweise Ankündigung der neuen Inhalte zu rechnen ist, verriet Crystal Dynamics Design-Lead allerdings nicht. Zuletzt machten unbestätigte Gerüchte die Runde, in denen es hieß, dass im August passend zum Start der neuen TV-Serie She-Hulk als spielbarer Charakter Einzug halten könnte.

So excited for the future, hope y’all are too.

Lots of heroes to add to our world.

Lots of stories to tell.

As the great one said….Excelsior.

— Brian Waggoner (@HeyItsBWags) July 1, 2022